En Villa Escolar promueven la prevención del HPV y del cáncer de cuello uterino

En el marco de las actividades por el 39° aniversario del Hospital Villa Escolar, se desarrolló una jornada de concientización sobre salud sexual y reproductiva, con información y controles gratuitos.

Entre las múltiples actividades que está llevando adelante el Hospital Villa Escolar en el marco de su 39° aniversario, próximo a conmemorarse el 16 de agosto, se realizó una jornada de concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV), el estudio Papanicolaou (PAP) y otros temas, destinada a pacientes y vecinas de la localidad.

El encuentro fue organizado por el Servicio de Obstetricia del efector sanitario, cuyos profesionales hicieron hincapié en la importancia de prevenir el HPV y detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, estrechamente asociado a este virus.

Respecto a eso, recordaron que, en Formosa, el sistema público de salud cuenta con la vacuna contra el HPV, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, con un esquema que tiene una única dosis y debe aplicarse a las niñas y niños de 11 años.

Asimismo, señalaron que la vacuna es gratuita y está disponible tanto en el Hospital Villa Escolar como en los centros de salud y hospitales de toda la provincia, destacando que es segura y eficaz para prevenir la infección por los tipos de HPV de alto riesgo, vinculados con el desarrollo de lesiones y cáncer de cuello uterino, como también de pene, ano, vagina y boca.

Por otra parte, remarcaron el rol fundamental del preservativo como método de barrera para prevenir el HPV y otras infecciones de transmisión sexual, teniendo en cuenta que el virus puede transmitirse mediante relaciones sexuales sin protección.

En ese sentido, los profesionales resaltaron la importancia del estudio de Papanicolaou (PAP) para detectar lesiones y cáncer de cuello uterino, así como del test de HPV, destinado a identificar la presencia del virus en el cuello uterino.

Seguidamente, explicaron cómo se realizan las tomas de muestras en ambos casos y destacaron que son procedimientos rápidos, sencillos, indoloros y altamente efectivos para el diagnóstico precoz. Además, subrayaron que los dos estudios son gratuitos y pueden realizarse en el Hospital Villa Escolar y en los demás efectores sanitarios de la provincia.

Controles

Como parte de la jornada, se tomaron muestras para estudios de PAP a las vecinas presentes. “Se realizó a las mujeres sexualmente activas de entre 14 y 29 años”, indicó la directora del Hospital Villa Escolar, la doctora Dayana Chacón. A su vez, informó que “fueron recolectadas muestras para el test de HPV a las pacientes de 30 a 64 años”.

La doctora destacó que fue un encuentro “muy positivo, porque nuestras vecinas tuvieron no solo la oportunidad de interiorizarse sobre el HPV y la prevención del cáncer de cuello uterino, sino que también pudieron acceder a los estudios de control, y eso nos pone muy contentos como equipo de salud”.

Y agregó que antes del cierre se realizaron sorteos con la entrega de distintos premios a las vecinas participantes, como parte de una jornada que permitió fortalecer la promoción de la salud, la prevención y el acceso gratuito a controles fundamentales para el cuidado de las mujeres.

Asimismo, la funcionaria comentó que en los próximos días la charla se replicará en los centros de salud de las colonias Kilómetro 100 y Kilómetro 117, “donde también se tomarán las muestras para ambas pruebas diagnósticas, tan importantes para el cuidado de la salud de las mujeres”.



