Conmemoraron el Día Nacional de la Educación Especial con actividades en toda la provincia.

El Departamento de Educación Especial, conmemoró el Día Nacional de la Educación Especial que fue el domingo 9 de agosto, fecha en se creó la primera institución que atendió esta área en el país, lo que marcó un hito fundamental en el reconocimiento de derechos, a través de diversas propuestas en todo el territorio provincial.

Al respecto, el jefe del Departamento, Gustavo Miers, recordó las actividades que vienen realizando en el marco de esta fecha y señaló que, el sábado 8, concretaron un espacio formativo para el servicio de atención y educación temprana.

“Las escuelas especiales de toda la provincia trabajan con las instituciones en los niveles, donde vamos hablando de nuestro día y este mes tan importante y, al mismo tiempo, acá desde Formosa organizamos actividades específicas”, sostuvo.

En ese marco, el próximo viernes 14, desde las 14:30 horas hasta las 17 horas, la modalidad de Educación Especial, con la EPES N°52, más conocido como el Centro Polivalente de Arte, realizarán una actividad artística.

“Vamos a tomar las Cuatro Estaciones de Vivaldi, donde vamos a trabajar en las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, diferentes tipos de sensaciones”, señaló.

De esta manera, el funcionario hizo extensiva la invitación al público en general porque “entendemos que la inclusión es un proceso muy importante en nuestra provincia y los lenguajes artísticos son importantes para los estudiantes con discapacidad y qué mejor en una institución tan ceñida en lo artístico”.

Participarán, anticipó, la Escuela Especial N° 1, N° 2 y la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria, quienes también formaron parte de la Feria de Ciencias.

“El arte es una expresión, entendemos que a través de las expresiones artísticas pueden pasar muchas cosas buenas; y lo mejor de todo, que este trabajo con ese colegio fue un trabajo de más de dos meses, donde los estudiantes de escuelas especiales fueron al colegio y los estudiantes fueron a la Escuela Especial N°1 para poder armar lo que vamos a mostrar en estos cinco espacios que va a tener para recorrer”, explicó.

Y añadió: “Quiero dejar bien en claro, acá tenemos reasegurado nuestra juventud, este trabajo de esos jóvenes que ya están por terminar su colegio secundario, la mirada a la discapacidad ya es de otra manera. Al irse a la Escuela Especial, al interactuar con ellos, a desenvolverse y sobre todo a comunicarse, quiere decir también que muchos de ellos”.

Por último, Miers aseguró que “proponemos todos los días acciones que no sólo ponen en valor lo que tenemos en Formosa”, como dice la Constitución Provincial, sino como “una provincia que realmente es inclusiva”.

“Ponemos en valor lo que hacemos porque para malas noticias ya nos da siempre el presidente Javier Milei. Nosotros desde nuestro Modelo Formoseño, nuestra planificación del Ministerio de Cultura y Educación, tenemos bien en claro que debemos cumplir con los preceptos que es la inclusión”, cerró.



