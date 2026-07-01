En Ingeniero Juárez, el Gobierno provincial entregó 2.500 módulos alimentarios y frazadas

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, continúa llevando a cabo las entregas del Programa Alimentario Provincial, una política pública que garantiza el acceso a alimentos y acompaña de manera sostenida a las familias de pueblos originarios en todo el territorio provincial.

En esta oportunidad, la entrega se llevó a cabo en la localidad de Ingeniero Juárez, donde se distribuyeron 2.500 módulos alimentarios y 2.500 frazadas, alcanzando a familias de los barrios y comunidades Belgrano, La Esperanza, Alberdi, Palo Santo, Pilcomayo, San Martín, Toba, Saavedra, 50 Viviendas, Obrero, Viejo, Curtiembre, Bermejo, Cruce Mistolar, Bolsa Palomo, Campo Bandera, El Pirizal, La Esquina, El Trébol, Pozo del Pato, Tres Palmitas y Medialuna.

La jornada contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Gabriel Alcaraz, quien acompañó el operativo junto a equipos técnicos del Ministerio, autoridades y referentes locales, quienes destacaron la continuidad de esta política social impulsada por el gobernador Gildo Insfrán, valorando el acompañamiento sostenido del Estado provincial a las familias formoseñas.

Alcaraz destacó que “el Programa Alimentario Provincial, en su modalidad aborigen, constituye una política de Estado que el gobernador Gildo Insfrán decidió sostener con recursos íntegramente provinciales, garantizando que ninguna familia quede desprotegida, aún en un contexto nacional de desfinanciamiento de las políticas sociales".

Además, explicó que “este programa llega de manera bimestral a alrededor de 26 mil familias de comunidades originarias de toda la provincia, representando un enorme esfuerzo logístico y económico que lleva adelante el Ministerio de la Comunidad para asegurar que la asistencia llegue en tiempo y forma a cada beneficiario”.

El funcionario de la cartera social señaló también que “detrás de cada módulo alimentario y de cada frazada hay un Estado presente, que escucha, organiza y responde a las necesidades de su pueblo, reafirmando el compromiso de seguir acompañando a las comunidades originarias en cada rincón de Formosa”.

Referentes de las comunidades expresaron las dificultades que atraviesan muchas familias como consecuencia del contexto económico nacional, marcado por políticas de ajuste que impactan en los sectores más vulnerables. Frente a esta realidad, pusieron en valor la decisión política del Gobierno provincial de sostener y fortalecer programas alimentarios y acciones de acompañamiento comunitario, reafirmando un modelo de gestión que prioriza la presencia del Estado y la protección de quienes más lo necesitan.

Finalmente, Alcaraz remarcó que “la planificación es permanente. Con la entrega realizada en Ingeniero Juárez finalizamos una ronda completa de distribución y, de manera inmediata, comenzaremos una nueva la próxima semana, porque entendemos que la continuidad de estas políticas es fundamental para brindar tranquilidad y acompañamiento a las familias”.







