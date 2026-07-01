Comenzó la cuarta edición de “La Formoseñada”, un encuentro multicultural que celebra la identidad provincial

Con una amplia convocatoria y una variada grilla de propuestas artísticas, dio inicio la cuarta edición de “La Formoseñada”, el evento multicultural que reúne lo mejor de la música, danza, teatro, artes visuales, gastronomía y emprendedurismo local.

La propuesta, que se desarrollará a lo largo de tres jornadas con entrada libre y gratuita, se lleva a cabo en los Galpones “C” y “G” del Paseo Costanero, así como en la Casa de la Artesanía, dio inicio en la noche de este viernes 31 y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto.

El organizador y director del evento, Darío Krimer, destacó la consolidación de esta iniciativa que se realiza por cuarto año consecutivo de manera ininterrumpida: “La Formoseñada es un evento multicultural en donde se invita a las principales manifestaciones artísticas y culturales de nuestra provincia a estar todos juntos en un mismo evento, compartiendo, transmitiendo y difundiendo todo lo que es la cultura e identidad formoseña”.

Encuentro cultural con más de 250 artistas

Krimer remarcó el “notable crecimiento” de la convocatoria al confirmar que “participarán aproximadamente más de 250 artistas de las diferentes manifestaciones a lo largo de estos tres días”, añadiendo que “cada vez hay más artistas que se suman, nuevas propuestas, homenajes, la participación del teatro y el acompañamiento de los emprendedores”.

Asimismo, puso en valor la articulación “público-privada” que hace posible el desarrollo de la fiesta de entrada libre y gratuita y resaltó que “si bien es un evento autogestionado y privado, contamos con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura, la Subsecretaría de Empleo, el Mercado Comunitario de Emprendedores y el Ministerio de Turismo”.

También, indicó que “participan más de 40 comerciantes privados y el ciudadano formoseño de pie”, enfatizó el organizador, subrayando que “en época de crisis, todos desde sus posibilidades aportan su granito de arena para asegurar la realización”.

El respaldo de un Estado presente

Por su parte, la directora de Acción Cultural de la Subsecretaría de Cultura de Formosa, Graciela Marechal, se refirió al acompañamiento institucional por parte del Gobierno provincial y la Subsecretaría para fortalecer este espacio comunitario.

“Como sabrán, este es un evento de carácter privado, pero nos sumamos también porque es la cuarta edición y cada año se suman más artistas”, y valoró que “sobre todo, se trata de interactuar no solamente con la obra de los creadores, sino de mirarnos a los ojos y confraternizar durante estos tres días de esta Formoseñada, que ya vino para instalarse”.

“Aquí a las claras se nota el Estado presente para apoyar este emprendimiento de carácter privado, al cual se suman muchas entidades oficiales y colaboradores para que sea el éxito que seguro va a ser”, sostuvo la funcionaria al concluir.











