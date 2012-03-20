En Fontana y Campo, equipos de salud se capacitaron en atención prenatal y valoración nutricional infantil

Con jornadas desarrolladas en los hospitales locales para seguir fortaleciendo la red sanitaria provincial.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, continúa con las capacitaciones destinadas a los equipos de los hospitales y centros de salud de toda la provincia de Formosa, a fin de optimizar la atención integral durante el embarazo y reforzar los controles que recibe el binomio madre-hijo.

En ese marco, se llevaron a cabo nuevos encuentros formativos dirigidos a los equipos de salud de los hospitales de Comandante Fontana y Estanislao del Campo.

“Como se viene haciendo desde hace varios meses, el propósito de esta capacitación, que va recorriendo los distintos efectores, principalmente del interior, es seguir profundizando sobre las estrategias de cuidado, atención y acompañamiento de las gestantes, además de lo que tiene que ver con la nutrición durante la primera infancia”, comentó al respecto el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete.

Cabe mencionarse que, en el transcurso de la última semana, la misma actividad fue replicada en los hospitales de San Martín Dos y General Güemes.

Acerca de los contenidos desarrollados en cada encuentro, indicó que, en esta oportunidad, “el equipo capacitador recordó cuáles son las competencias de cada efector sanitario en lo que respecta al circuito de atención a la embarazada, dependiendo del nivel de atención al que pertenece. “Sobre todo, se refirieron al protocolo que debe seguirse en el primer nivel y cuándo los casos deben ser derivados al segundo nivel”, detalló.

Asimismo, fueron actualizados los principales conceptos vinculados a la valoración nutricional de las madres y de los bebés, como también en cuanto al diagnóstico oportuno de las distintas variables de riesgo en materia de nutrición.

En tal sentido, los profesionales pusieron énfasis en el control antropométrico de la embarazada, la detección de los casos de riesgo en base al índice de masa corporal y la edad gestacional, “y recalcaron la importancia de la consejería oportuna sobre alimentación saludable durante el embarazo, siempre adecuándola a los alimentos que están al alcance en cada comunidad y, por lo tanto, son de más fácil acceso”, expuso Cañete.

Paralelamente, acerca de la evaluación antropométrica en las niñas y niños, se repasaron dos aspectos: las técnicas para una medición correcta y el registro exacto de los datos obtenidos, subrayando que son fundamentales para establecer un diagnóstico más preciso.

Salud sexual y reproductiva

Las jornadas de capacitación fueron también propicias para reforzar los conocimientos del personal sobre otros temas, como consejería en salud sexual, procreación responsable, planificación familiar, métodos anticonceptivos que están disponibles de forma completamente gratuita en el sistema de salud provincial y prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sostiene la formación permanente de los equipos de los centros de salud y hospitales de toda la provincia, apuntando a seguir mejorando la atención en cada lugar del territorio y a garantizar servicios de salud de calidad y gratuitos para toda la población.



