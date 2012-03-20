Con sede en Fortín Soledad, se realizará una nueva Feria Ganadera Paippera

Se impulsa desde el Gobierno de Formosa este espacio de comercialización que ofrece a los paipperos las mismas condiciones, equiparándolos y evitando los intermediarios; además, se trabaja con las asociaciones para formalizar la actividad que desarrollan los productores formoseños.

Este miércoles 26, a partir de las 11.30 horas, en el predio de la Asociación Civil “Vicente López” de la localidad de Fortín Soledad, se realizará una nueva Feria Ganadera Paippera, impulsada desde el Gobierno de Formosa, como en cada rincón de la provincia, con la intención de ofrecer “las mismas condiciones de comercialización”, cumpliéndose así los conceptos de “justicia social y equidad territorial”, enfatizó el ingeniero Nazareno García Labarthe, subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción y Ambiente.

En cuanto a la organización de este nuevo remate en esa comunidad del Departamento Bermejo, señaló que lo encabezará el Instituto PAIPPA, pero, como sucede en cada uno de ellos, es en articulación con el Ministerio de la Producción y Ambiente, el CEDEVA, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a través de la Policía de Formosa, ofreciendo seguridad al evento; más otras áreas que dan su apoyo.

En ese sentido, acentuó que “la mirada claramente” está puesta en “llegar a cada rincón de la provincia” con estas actividades, donde se les ofrece “las mismas condiciones de comercialización” a los pequeños productores paipperos. De esa manera, se cumplen con los conceptos de justicia social y equidad territorial, hizo énfasis.

En especial, hizo notar esto a poco de que el PAIPPA cumpla su 30° aniversario como programa “que el gobernador Gildo Insfrán tuvo la visión tan acertada de crearlo”, el cual es “hoy Instituto, para ir a cada lugar y ofrecer a todos los pequeños productores paipperos, equiparándolos”.

Por eso de la importancia de que se generen estas ferias, donde “puedan llevar su ternero u otros animales para la venta y recibir el mismo precio, en las mismas condiciones que cualquier otro productor”, acentuó.

En cambio, “antes por fuera de este canal de comercialización, recibían precios muy por debajo, llegando a la mitad de lo que recibirían en estas condiciones”, contrastó y reprobó que se quedaban con la renta otras personas, “quizás intermediarios que se aprovechaban ya sea porque el productor no estaba formalizado o simplemente porque no tenía la capacidad de trasladar su hacienda a un remate, porque le queda muy lejos”.

Entonces, con esto que articula el Gobierno provincial “se le acerca al productor con sus posibles compradores, además, se trasparenta la cadena y la renta queda para él” y, por todo ello, aseguró que “es estratégico que se hagan estos remates en cada lugar de la provincia”.

García Labarthe, también, consignó que “en cada remate se viene aumentando la cantidad de personas que ofrecen su hacienda”, lograda “también a partir de la buena experiencia en la venta”, aseveró.

“Así al remate siguiente ya es número fijo su incorporación al sistema”, en alusión a “esta cadena de comercialización” a la que se van sumando y, según comentó, “la mayoría son productores paipperos”.

Y agregó: “Ante el contexto nacional difícil que se está atravesando, la idea es defender a nuestros productores para que tengan ese beneficio que les permita un mejor precio”. “Por eso se viene trabajando muy fuerte en seguir con las asociaciones en todo este sistema de remates”, remarcó, al mismo tiempo que “ayudándolos a que se formalicen y así estén en regla en términos legales, tanto fiscal como impositivamente, para comercializar sus animales” sin inconvenientes, completó.











