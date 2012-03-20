El municipio llevó la seguridad vial al Paseo con un simulador de vuelcos y clases de RCP

La Municipalidad de Formosa realizó este martes, en el Paseo de la Intendencia, una jornada de educación vial organizada por la Subsecretaría de Transporte y Emergencia, que tuvo como atractivo central un simulador de vuelcos.

La actividad contó con la presencia del intendente Jorge Jofré, quien se animó a participar de la experiencia.

La consigna elegida fue "Una experiencia real para tomar decisiones que salvan vidas". El eje estuvo puesto en dos conductas: el respeto de los límites de velocidad y el uso correcto del cinturón de seguridad.

También se montó la miniciudad móvil, pensada para los más chicos, donde se enseñaron las señalizaciones de tránsito a través del juego.

A eso se sumó un espacio de formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar, una de las medidas de primeros auxilios más determinantes en los minutos posteriores a un siniestro.

Adriana Smith, subsecretaria de Transporte y Emergencia del municipio, explicó los alcances de la actividad.

"Esta era una actividad que estaba prevista para la semana pasada y que tiene un fin preventivo y pedagógico, por eso vemos ahora la cantidad de niños que se han venido de los establecimientos educativos, que fuimos invitando, ya que es una actividad donde queremos promover una conciencia de seguridad vial, también pedagógica, para enseñar a los niños respecto a las señales de tránsito, a cómo debemos conducirnos en la vía pública, porque creemos que desde la primera edad estas enseñanzas se replican, no solamente en sus hogares, sino también después en conductas", explicó.

"Quiero resaltar que la novedad es que tenemos la enseñanza sobre las técnicas de la maniobra de RCP, tan importantes no solamente para cuestiones de accidentes de tránsito, sino para cualquier evento que puede suceder en la vida cotidiana. Así que estamos muy contentos con esto, que lo organiza la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y el intendente, de acuerdo siempre a sus directivas en donde una de las cuestiones importantes es el orden y la seguridad en el tránsito y la seguridad vial", remarcó.

Por su parte, Jofré se expresó durante el primer turno y se refirió al compromiso de la gestión municipal en la materia.

"Creo que Formosa es un ejemplo en varios aspectos relacionados a la seguridad vial, justamente porque se empezó la concientización no solamente en las calles sino también en las escuelas. Y dialogando la vez pasada con el director de la fundación que nos facilita este simulador de vuelcos nos decían que los chicos generalmente, cuando se les explica, después llegan y ven que su papá no se pone el cinturón y le dicen: '¿por qué no usás el cinturón?'. Así que creo que esta es la edad ideal para que aprendan", señaló.

La jornada se enmarcó en las acciones vinculadas al 15 de agosto, Día del Compromiso por la Seguridad Vial, fecha destinada a fortalecer la sensibilización de la comunidad con la prevención de siniestros y el cuidado de la vida.



