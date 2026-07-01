El IPP desarrolló un taller sobre planificación de la lectura y escritura para docentes y estudiantes avanzados

La capacitación, de carácter libre y gratuito, estuvo destinada a educadores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, como así también a estudiantes del último año de las carreras de formación docente.

En la mañana de este sábado 1º de agosto, el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP), fue sede del taller denominado “Planificar la lectura y la escritura en todas las áreas del conocimiento”.

La jornada de formación estuvo a cargo de las profesoras Silvia Gabazza y Azul Arrieta, docentes capacitadoras de vasta trayectoria dentro del instituto.

En diálogo con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el rector del IPP, profesor Sergio Torres, destacó la importancia de la convocatoria y precisó que la iniciativa tiene como objetivo central “brindar herramientas pedagógicas y didácticas para el abordaje de la lectura y la escritura en la educación inicial, primaria y secundaria”.

En ese sentido, remarcó que se busca que tanto los docentes en ejercicio como los futuros profesionales “puedan profundizar el trabajo realizado en el proceso de alfabetización” de cara a sus próximas prácticas y al desempeño profesional en las aulas formoseñas.

Torres destacó que “esta actividad se articula con el Ministerio de Cultura y Educación, a los efectos de poder tener un sentido común en el trabajo realizado”:

Asimismo, valoró el compromiso de la comunidad educativa formoseña que se dio cita durante el fin de semana para participar de la propuesta: “Estamos muy contentos; es un día sábado y la comunidad educativa está presente en el IPP. Por eso predisponemos todo el esfuerzo de los profesionales para que sea una excelente jornada de trabajo”.

Finalmente, anunció que “ya se encuentran disponibles las certificaciones de los trayectos concretados durante el primer período lectivo para los docentes de toda la provincia que han participado de los diferentes talleres, seminarios y jornadas”.

Y resaltó que “gracias a una labor conjunta entre el Instituto Pedagógico Provincial, el Ministerio de Cultura y Educación y la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), los docentes capacitados pueden acceder a sus credenciales de manera 100% digital, recordando que “deben ingresar a través del sitio web Mi Portal y descargar su certificado para las presentaciones trámites que consideren pertinentes”.







