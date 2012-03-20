Consuma Conciencia desarrolló la Tercera Jornada de Capacitación en Educación Digital Integral en Las Lomitas y Capital

Destinada a docentes, delegados zonales, directivos y equipos técnicos, con el fin de brindar herramientas para un adecuado uso de las nuevas tecnologías en el sistema educativo formoseño.

El programa Consuma Conciencia llevó adelante la Tercera Jornada de Capacitación en Educación Digital Integral el jueves 27 en Las Lomitas y el viernes 28 en Formosa Capital, con la participación de docentes de todos los niveles de manera presencial y virtual.

Esta propuesta fue realizada por la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y el Instituto de Asistencia Social (IAS), en articulación con el Ministerio de Cultura y Educación (McyE) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Y, debido a la conectividad disponible en todo el territorio provincial, la formación llegó en simultáneo a cada rincón por una transmisión a cargo del Área de Gestión Comunicacional de la cartera educativa.

Las Lomitas

En la ciudad de Las Lomitas, la actividad se desarrolló de forma presencial en la EPEP Nº 42 “Vicente López y Planes” y, a través de streaming, de manera virtual.

Desde allí, el arquitecto Édgar Pérez, a cargo del IAS, conversó con AGENFOR y aseguró que Consuma Conciencia es parte de “nuestra política pública en materia de educación, de prevención y una propuesta pedagógica”.

Asimismo, señaló que los destinatarios de la misma son docentes de todos los niveles educativos, tanto de gestión pública como privada, de la provincia que, en Las Lomitas, congregó de forma presencial a más de 500 educadores y, desde la virtualidad, a otros dos mil.

“Esto habla claramente del interés que despierta, de lo importante que es para la educación formoseña esta temática y poder cumplir ni más ni menos lo que es el mandato constitucional: hablar de la educación pública, de los derechos de cuarta generación, de los consumidores hiper vulnerables, de la realidad que tenemos hoy, de la prevención respecto a los flagelos que pueden generar hoy las redes sociales, la internet”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario se refirió a la viralización de noticias falsas y dijo que “es una problemática que atraviesa hoy a todas las sociedades del mundo”, por ello, “no podemos ignorar ni detener la evolución tecnológica”.

“Pero sí también tenemos que ser conscientes de que para hacer un uso racional, responsable e inteligente, no solamente de las herramientas tecnológicas, sino también del entorno virtual, debemos formar, capacitarnos para prevenir y no para prohibir, y que todo lo que tenemos al alcance hoy, a muy temprana edad, los niños casi sin impedimentos acceden a todos estos sitios, a las plataformas, a las redes sociales, sin conocer cabalmente qué pasa del otro lado”, indicó.

En este marco, consideró Pérez, que la “institución escuela” tiene responsabilidad al ser “el único lugar donde “hoy, como sociedad, podemos encontrar, comunidad, empatía, límites y conocimiento que nos hacen mejores personas”; y, por el otro lado, la “institución familia” que tiene también su “carga de responsabilidad”.

“Lo que busca Consuma Consciencia es acercar estas herramientas de conocimiento para que evitemos problemas, tomemos conciencia del riesgo que a veces genera este tipo de espacios, pero sin demonizar ni la inteligencia artificial, ni la tecnología, sino aprender a usarlas en favor nuestro y no en contra de nuestros intereses”, aseguró.

Por último, el responsable del IAS anticipó que aún quedan cuatro jornadas más de este tipo por lo que, estimó, “de acá a fin de año volveremos a visitar otras localidades para llegar a esta cantidad de docentes o más”.

“Para que sentemos la base en este tiempo que nos queda del 2026 para construir el año próximo un trabajo mucho más arduo, más profundo de lo que es la educación digital integral, y seguir sosteniendo a Formosa como la bandera en el país hoy de tratar esta temática, de incorporarla en la educación formal, de trabajar con las familias, con las organizaciones sociales, porque entendemos que en comunidad y no en soledad se deben abordar estos temas”, cerró.

Capital

En la Ciudad de Formosa, esta tercera jornada se desarrolló en el Galpón G del Paseo Costanero, el pasado viernes 28, de 8:30 a 11:30 horas y estuvo destinado a delegados zonales, directores de nivel y equipos técnicos de la cartera educativa provincial.

En ese contexto, el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, explicó que el Gobierno de Formosa tiene un plan estratégico que “lo conduce la UPSTI” desde hace varios años e inició con la conectividad con fibra óptica en todo el territorio.

“Dentro de ese marco general de política pública del plan estratégico de la gestión del doctor Insfrán, hay algo que tiene que ver con la educación y lo abordamos en conjunto con Defensa al Consumidor, con Consuma Conciencia, dentro de eso hay un capítulo orientado a la educación, específicamente ya con usos específicos de la inteligencia artificial en el ámbito educativo”, aclaró.

Y añadió: “Entonces el título de esta jornada de trabajo es gobernar la educación en tiempos de inteligencia artificial, trabajando en temas concretos que tienen que ver con el uso de esta herramienta en el ámbito educativo, no sólo para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje sino para la gestión del sistema mismo”.

De esta manera, el titular de la cartera educativa puso en valor la participación de los delegados zonales por tener “una alta responsabilidad” en determinadas zonas geográficas de la provincia y con “varias dimensiones”.

“Tienen que supervisar la actividad en las escuelas, gestionar el conjunto del sistema educativo en contacto con el Ministerio de Cultura y Educación, pero después son quienes establecen los lazos y los vínculos entre los establecimientos educativos de la región y todas las áreas de gobierno y la comunidad misma”, señaló.

Es decir, profundizó, “esa mirada integral que le da el Modelo Formoseño al hombre desde distintos ángulos de la salud, educación, vivienda, se tiene que cumplir” y, garantizó, “acá se traduce en una función muy concreta, por eso están presentes en todas las actividades que realizamos, para que lo vuelquen al territorio”.











