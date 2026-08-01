Capacitación en redacción administrativa: El 11 de agosto inicia la formación para docentes del oeste provincial

En el Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se llevó a cabo una reunión de trabajo interno y unificación de criterios técnicos para la capacitación en redacción administrativa, destinada a equipos directivos de los cuatro niveles educativos de la provincia de Formosa.

La capacitación “Redacción Administrativa – Edición 2026”, organizada por la Subsecretaría de Recursos Humanos, tendrá inicio el próximo martes 11 de agosto y alcanzará a las delegaciones zonales de Mataco, Bermejo, María Cristina y Ramón Lista, extendiéndose hasta el próximo 15 de septiembre.

La propuesta, desarrollada en modalidad semipresencial, está orientada a dotar a los equipos directivos de los distintos niveles educativos de herramientas técnicas para la elaboración de notas, informes, actas y resoluciones.

Al respecto, la subsecretaria de Recursos Humanos, la licenciada Gladis Mazza explicó que “el equipo especializado de docentes de Lengua y Literatura encargados de la corrección y evaluación de los trayectos formativos se reunieron en la tarde del jueves 6 para aunar criterios para la corrección y devolución de los trabajos”.

En este sentido, sostuvo que “es un trabajo arduo”, y detalló que “analizaron también los resultados de las capacitaciones que ya concluimos en las delegaciones de Pilcomayo y El Colorado”.

Y afirmó que el objetivo es “implementar mejoras continuas para brindar una formación de la máxima excelencia y calidad a nuestros participantes”.

Respecto a la convocatoria, Mazza puntualizó que “son unos 200 docentes inscriptos para la sede de Ingeniero Juárez y entre 60 y 70 participantes en El Chorro”.

Además, indicó que “en primer lugar se trabaja a través de una plataforma virtual”, destacando que el trayecto formativo tiene como propósito central dotar a las autoridades escolares de herramientas precisas para la confección técnica de cuatro actos administrativos fundamentales: la nota, el informe, el acta y la resolución.

Finalmente, la Subsecretaria ponderó el alcance provincial de la iniciativa: “Nuestro desafío es llegar a todo el territorio provincial y a todas las delegaciones zonales. Este trabajo conjunto entre ministerios demuestra el compromiso de seguir fortaleciendo la gestión educativa en cada comunidad de Formosa”.



