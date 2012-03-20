Angioplastía coronaria compleja: Capacidad resolutiva y trabajo en red en el sistema público

El sistema público de salud de la provincia de Formosa, como herramienta de la política del Gobierno provincial, continúa fortaleciendo un modelo de atención organizado por niveles de complejidad, que permite garantizar que cada paciente sea atendido en el establecimiento y servicio con la capacidad necesaria para resolver su situación clínica, favoreciendo la derivación oportuna y la articulación entre los distintos efectores de la provincia.

En este marco, el Servicio de Hemodinamia e Intervenciones por Cateterismo del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” participó del abordaje conjunto en la resolución de un caso cardiovascular de extrema complejidad.

Se trata de un paciente de 72 años con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) de cara lateral complicado con compromiso hemodinámico, derivado desde el Hospital Interdistrital Evita donde se le realizó una coronariografía de urgencia.

Dicho estudio médico evidenció una enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos con anatomía compleja, que incluía un aneurisma fusiforme proximal de la arteria descendente anterior, asociado a una lesión suboclusiva en la bifurcación con ramo diagonal; una lesión severa de la arteria circunfleja en bifurcación con un ramo lateroventricular de buen desarrollo y calibre, con suboclusión ostial; y enfermedad difusa de la arteria coronaria derecha, considerada no pasible de revascularización.

Además, la complejidad del cuadro se encontraba determinada por el compromiso clínico del paciente, quien presentó inestabilidad hemodinámica asociada a fibrilación auricular con alta respuesta ventricular, requiriendo asistencia respiratoria mecánica y soporte con drogas vasoactivas.

Ante este escenario, el paciente ingresó al HAC para la realización de una revascularización coronaria de emergencia, recepcionado por profesionales de la unidad coronaria quienes realizaron la evaluación inicial de urgencia y su pronta preparación para el ingreso emergente a la sala de cateterismo.

El equipo de hemodinamia llevó adelante una angioplastia coronaria compleja de múltiples vasos, utilizando estrategias dedicadas específicamente para el tratamiento de lesiones en bifurcaciones con implante de stents en los ramos principales y secundarios con Técnica de T-Stenting llevando a cabo el tratamiento de las lesiones coronarias críticas en un contexto de severo compromiso hemodinámico.

El procedimiento se desarrolló sin complicaciones y permitió obtener un resultado angiográfico final satisfactorio.

Más allá de la complejidad técnica del procedimiento, este caso pone en evidencia la importancia de contar con un sistema público de salud organizado en niveles de atención y complejidad creciente y Servicios de Hemodinamia organizados en Red con criterios claros del grado de complejidad para lo cual están calificados.

El Servicio de Hemodinamia e Intervenciones por Cateterismo del Hospital de Alta Complejidad forma parte de esta estrategia y cuenta con profesionales altamente especializados, tecnología e infraestructura de alta complejidad y capacidad de respuesta inmediata para el abordaje de pacientes críticos y de anatomías coronarias complejas.

Cabe remarcar que la institución brinda el soporte necesario para el abordaje multidisciplinario de los pacientes críticos y su adecuada recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares (UCIC).

La resolución de este caso refleja cómo la articulación entre los distintos niveles del sistema público de salud permite que un paciente con una emergencia cardiovascular sea identificado, estabilizado, derivado y finalmente tratado en un centro con la complejidad necesaria.







