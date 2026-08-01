Detuvieron a un hombre tras despistar con su automóvil por conducir alcoholizado

• Ocurrió en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Maradona de esta ciudad

Efectivos de la fuerza provincial demoraron al conductor y secuestraron un automóvil Ford Ecosport luego de que perdiera el control del rodado y protagonizara un despiste. La prueba de alcoholemia arrojó resultado positivo.

El hecho sucedió alrededor de las 05:20 horas de este domingo, cuando el personal en móvil afectado al dispositivo de seguridad del fin de semana realizaba recorridas por inmediaciones de la avenida Juan Domingo Perón.

Durante esa actividad, los uniformados constataron que una Ford Ecosport circulaba por la colectora de la mencionada avenida, en sentido sur-norte, y al llegar a la intersección con la avenida Maradona su conductor perdió el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo subió al cordón y terminó su recorrido sobre el sector de la vereda.

De inmediato se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Seccional Tercera, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Asimismo, personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial efectuó la prueba de alcoholemia al conductor, la cual arrojó resultado positivo.

En tanto, efectivos de la Dirección de Policía Científica realizaron las tareas periciales y documentaron fotográficamente la escena.

El hombre fue aprehendido a los fines contravencionales y se procedió al secuestro del automóvil.