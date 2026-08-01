La Policía secuestró envoltorios de marihuana durante control vehicular

• Se contó con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas Laguna Blanca

Efectivos de la fuerza provincial demoraron la marcha de una motocicleta cuyo conductor circulaba con un acompañante sin casco. Al identificarlos, a uno de ellos se le cayeron varios envoltorios con estupefacientes.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 14:00 horas, cuando personal de la Delegación Vial Marca M realizaba control vehicular e identificación de personas.

Allí demoraron la marcha de una motocicleta porque el acompañante no llevaba colocado el casco protector. Al descender de la misma, a uno de los ocupantes se le cayeron de los bolsillos varias bolsitas con presunta sustancia estupefaciente.

De inmediato se solicitó la presencia de personal de Drogas Peligrosas, quienes confirmaron que se trataba de marihuana. Se procedió al secuestro de un total de 14 bolsitas.

Todo fue trasladado a la dependencia policial de Laguna Blanca, donde los sujetos fueron notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia.



