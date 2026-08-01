Demoraron a dos jóvenes y secuestraron un machete

• El procedimiento se realizó durante tareas de prevención

Efectivos del Destacamento Desplazamiento Rápido Distrito 7 identificaron a dos sujetos que se encontraban en la vía pública y, durante el cacheo preventivo de seguridad, secuestraron un machete y una gomera que llevaba consigo uno de ellos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21:00 horas del sábado, cuando los policías se encontraban en una consigna en inmediaciones de una escuela primaria ubicada en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

En ese contexto, el personal policial identificó a dos jóvenes que se encontraban frente al establecimiento educativo.

Al realizarles el correspondiente cacheo superficial de seguridad, los uniformados detectaron que uno de ellos llevaba entre sus prendas un machete y el otro una gomera.

En el lugar, personal de la Policía Científica realizó las tareas de documentación fotográfica de los elementos que quedaron secuestrados y del lugar del procedimiento.

Luego, ambos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial, donde fueron notificados de una causa contravencional y quedaron a disposición del Juzgado de Paz.