Detuvieron a dos hombres y secuestraron bienes

Fue durante tareas de patrullaje preventivo por el barrio San José Obrero

Policías de la Comisaría Bernardino Rivadavia demoraron a dos hombres de 20 y 22 años, que tenían en su poder un lavarropas semiautomático y un secarropas, cuyos orígenes no pudieron justificar y quedaron a disposición de la Justicia.

En horas de la mañana del miércoles último, los uniformados realizaban tareas de patrullaje preventivo por distintos sectores del barrio San José Obrero.

Al llegar a inmediaciones de la avenida 9 de Julio y calle 4, observaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta.

Durante la identificación, se constató que transportaban un lavarropas semiautomático y un secarropa.

Ante la consulta policial, ambos manifestaron que tenían previsto vender los electrodomésticos, aunque no pudieron acreditar ni justificar su procedencia, motivo por el cual se procedió al secuestro preventivo de los bienes, a fin de establecer su origen y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo.

Asimismo, se realizaron las verificaciones correspondientes sobre las personas y el rodado utilizado, sin registrarse pedidos de captura ni requerimientos judiciales vigentes.

Personal de la Dirección de Policía Científica intervino en el procedimiento y realizó la correspondiente documentación fotográfica de los elementos secuestrados.

Se continúan con las diligencias investigativas y actuaciones judiciales correspondientes, a fin de establecer la procedencia de los bienes.