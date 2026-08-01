Aprehendieron a un hombre con pedido de captura, secuestraron armas blancas y un tubo de gas

Fue en distintos procedimientos realizados en esta ciudad capital

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Tres detuvieron a un hombre que se hallaba imputado en dos causas y secuestraron tres armas blancas, además de recuperar un tubo de gas ofrecido a la venta en un comercio del barrio Fontana.

El primer procedimiento se registró el martes último, alrededor de las 20:30 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por el sector de la ciclovía del barrio San Juan I y observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó huir.

Al momento de ser identificado, el sujeto extrajo de entre sus prendas un arma blanca punzante y opuso resistencia al accionar policial, por lo que fue reducido y aprehendido.

Luego, se estableció que el aprehendido registraba dos pedidos de captura: uno relacionado con una causa por “Hurto calificado en grado de tentativa” y la otra por “Hurto con escalamiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial.

Durante la requisa preventiva se procedió al secuestro de tres armas blancas, quedando el sujeto a disposición de la magistratura interviniente.

Por otra parte, el jueves alrededor de las 04:40 horas, mientras realizaban recorridas preventivas por el barrio Fontana, los uniformados fueron alertados por un empleado de un autoservicio ubicado en inmediaciones de las calles Fuerza Aérea Argentina y Pringles.

El trabajador manifestó que minutos antes un sujeto desconocido había intentado venderle un tubo de gas, solicitándole dinero a cambio.

Ante la negativa, el individuo advirtió que el empleado manipulaba su teléfono celular y rápidamente se dio a la fuga, dejando el elemento entre unos cajones de gaseosas ubicados en la vereda del comercio.

Con intervención del personal de Policía Científica, se documentó el lugar y se secuestró del tubo de gas, realizándose las actuaciones de rigor.

Ambos procedimientos permitieron obtener resultados positivos en materia preventiva con intervención de las autoridades judiciales competentes.