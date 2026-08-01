Recordaron que la segunda dosis de vacuna Triple Viral debe aplicarse entre los 15 y 18 meses de vida

Esta estrategia de vacunación tiene por objetivo reforzar la inmunidad de las niñas y niños desde una edad temprana, para reducir las complicaciones que pueden causar el sarampión, la rubéola y las paperas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se reiteró que a partir de enero de 2026, la segunda dosis de vacuna Triple Viral que previene esas tres enfermedades, debe aplicarse entre los 15 y 18 meses de vida.

Hasta el 2025, el esquema de vacunación correspondiente a dicha vacuna, constaba de una primera dosis a los 12 meses y la segunda, a la edad del ingreso escolar, entre los cuatro y cinco años.

A partir de enero de este año ese esquema fue modificado respecto a la segunda dosis, con la finalidad de reforzar la inmunidad durante el primer año de vida para disminuir los riesgos de complicaciones que pueden acarrear el sarampión, la rubéola y las paperas, especialmente en edades en las que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o incluso terminar en fallecimientos.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, licenciado Julio Arroyo, recordó al respecto que el cambio en el esquema de la triple viral se fundamenta “por un lado, en el riesgo existente de la reintroducción de estas patologías a la Argentina y en la necesidad de reducir la cantidad de personas que son más vulnerables y pueden contraer más fácilmente estas tres enfermedades”.

Explicó entonces que, con el nuevo esquema“las niñas y niñas nacidos a partir del 1° de julio de 2024 deben recibir la segunda dosis de la vacuna Triple Viral entre los 15 y 18 meses de vida, pudiendo aplicarse en forma simultánea con las demás vacunas indicadas también para los 15 meses que están contempladas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones”.

Por otro lado, detalló que “aquellos que nacieron hasta el 30 de junio de 2024 deben vacunarse con la segunda dosis de esta vacunaa la edad del ingreso escolar, entre los cuatro y cinco años. Además, a lo largo del 2026 deberán completar el esquema correspondiente, las niñas y niños nacidos en el año 2021”.

En tal sentido, Arroyo recalcó, que la vacuna triple viral como todas las demás que están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación “está disponible en los centros de salud y hospitales de la provincia, tanto de la Capital como del interior. Para recibirla, los padres solo tienen que acudir al efector sanitario con el DNI de la niña o niño y el carnet de vacunación en el caso que lo tenga, pero si no lo tiene no es un impedimento para vacunarse”.

Asimismo, al finalizar, el funcionario mencionó la importancia de que las madres, padres o tutores de los menores tomen conciencia y los acerquen a los vacunatorios para que reciban todas las vacunas establecidas para las distintas etapas de la infancia y puedan estar protegidos. “Las vacunas son seguras, gratuitas, obligatorias y salvan vidas”, insistió.















