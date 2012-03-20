Clorinda: El Gobierno de Formosa cerró el Mes de las Infancias con una jornada comunitaria

La jornada recreativa marcó el cierre de las propuestas desarrolladas durante agosto y estuvo acompañada por la puesta en funcionamiento de un nuevo Espacio de Acompañamiento Comunitario en el barrio.

El Gobierno de Formosa despidió el Mes de las Infancias con una gran jornada de recreación y participación comunitaria en la ciudad de Clorinda. La propuesta se desarrolló en el barrio 25 de Mayo y reunió a más de 600 personas, entre niños, adolescentes yfamilias.

El encuentro fue organizado de manera conjunta con el municipio local y contó con la participación de organismos del Estado provincial, que acercaron a la comunidad una tarde pensada especialmente para compartir y disfrutar en familia.

Juegos para distintas edades, competencias, animación, baile, refrigerio y sorteos de juguetes y bicicletas formaron parte de una jornada que tuvo a las infancias como protagonistas y que permitió cerrar un mes atravesado por numerosas propuestas recreativas, comunitarias y de promoción de sus derechos.

Un mes dedicado a las infancias

Durante todo agosto, el Gobierno de Formosa desarrolló una amplia agenda de actividades destinadas a las infancias, tanto en la ciudad capital como en distintas localidades del interior provincial.

En este marco, se entregaron juguetes en distintos festejos y jornadas recreativas en los barrios, Centros de Desarrollo Infantil, residencias socioeducativas, establecimientos educativos y otros espacios dependientes del Estado provincial.

Más allá de cada celebración, las acciones desarrolladas durante el Mes de las Infancias expresaronla decisión de generar espacios donde las niñas y los niños puedan jugar, compartir y ejercer sus derechos, al mismo tiempo que se acompaña a sus familias y se fortalece el vínculo con cada comunidad.

En Clorinda, ese cierre tuvo además una particularidad que trasciende la jornada festiva. En el mismo barrio donde se celebró el encuentro comienza a funcionar un nuevo Espacio de Acompañamiento Comunitario, sumando una herramienta de presencia territorial y acompañamiento permanente.

Acompañar a la comunidad

La puesta en marcha de este espacio forma parte de una política orientada a acercar el Estado a los barrios y generar ámbitos de escucha, acompañamiento y construcción colectiva junto a los vecinos.

Los Espacios de Acompañamiento Comunitario buscan constituirse en puntos de referencia para las familias, promoviendo la participación y acercando las distintas políticas públicas y herramientas disponibles para atender las necesidades de cada comunidad.

Esta mirada se encuentra en línea con la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, quien sostiene una gestión basada en la presencia territorial y en un Estado que tiene como destinatarias centrales de sus políticas públicas a las personas y las comunidades, especialmente a quienes atraviesan mayores dificultades.

En un escenario nacional marcado por dificultades económicas y sociales que impactan de manera directa en las familias, el Estado provincial busca generar herramientas de acompañamiento, participación y organización comunitaria.

Porque, para el Gobierno de Formosa, poner a las infancias en el centro no significa solamente celebrar durante agosto.Significa sostener políticas durante todo el año, estar cerca de las familias y garantizar que cada comunidad cuente con espacios y herramientas para construir un presente con mayores oportunidades.











