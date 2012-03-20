Clorinda: La Policía detuvo a dos personas y recuperó bienes

• Las intervenciones se concretaron en distintos sectores de la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres concretaron seis procedimientos, que permitieron la detención de dos personas requeridas por la Justicia y el secuestro de una motocicleta y distintos bienes vinculados a causas judiciales.

El primer procedimiento se registró el viernes último, a las 05:30 horas, en el barrio San Miguel, en inmediaciones de la calle Urquiza y la Ruta Nacional N.º 11, donde los investigadores hallaron y secuestraron una motocicleta oculta entre los pastizales, horas después, se estableció que el rodado había sido sustraído, del barrio Santa Margarita.

Después, a las 10:25 horas del viernes, los efectivos detuvieron a un hombre sobre la Ruta Nacional N.º 11, frente al monumento del Cristo, quien registraba una situación judicial pendiente y era requerido en una causa por desobediencia judicial.

Continuando con las tareas preventivas, ese mismo día, alrededor de las 17:30 horas, en la intersección de las calles Azcuénaga y Las Bolivias, del barrio 2 de Agosto, los integrantes de la Brigada observaron a un sujeto que trasladaba dos bolsas de cemento.

Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó los elementos y huyó hacia un sector boscoso. Tras las averiguaciones realizadas, se determinó que los materiales interesaban en una causa judicial por hurto, por lo que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Posteriormente, a las 19:10 horas, durante un operativo de identificación de personas realizado en inmediaciones de la Costanera, entre las calles J. F. Cancio y avenida 25 de Mayo, los policías aprehendieron a una mujer, que registraba pedido de detención vigente, vinculado a una causa judicial por resistencia contra la autoridad.

Las intervenciones continuaron el sábado último, a las 09:50 horas, en el barrio 6 de Enero, sobre la Ruta Nacional N.º 86, en inmediaciones de un comercio del sector, donde los investigadores realizaban tareas preventivas en el marco de una causa judicial por robo con escalamiento.

Durante las recorridas, observaron a un individuo que trasladaba una bolsa y que, al notar la presencia policial, la arrojó y escapó rápidamente del lugar. Al verificar su contenido, los efectivos hallaron conjuntos deportivos pertenecientes a una dependencia policial, elementos que fueron secuestrados por encontrarse vinculados a la investigación.

Finalmente, a las 11:30 horas, durante recorridas realizadas por la Colectora, en inmediaciones del Polideportivo Municipal, los integrantes de la Brigada observaron a un sujeto que transportaba un objeto.

Al advertir la presencia de los uniformados, el individuo abandonó el elemento y huyó hacia una zona de malezas. Los policías verificaron que se trataba de una lijadora con sus accesorios, que interesaba en una causa judicial por robo, procediéndose a su secuestro.

En todos los procedimientos se realizaron las actuaciones procesales correspondientes, con intervención de la Justicia provincial.