Detuvieron a un hombre y secuestraron una moto

• Utilizaba una identidad que no pudo ser corroborada y circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro

Efectivos de la Brigada de Investigación y de Comisaría Ingeniero Juárez, dependiente de la Unidad Regional Seis, detuvieron a un hombre y secuestraron la motocicleta en la que se desplazaba, tras detectarse que eran requeridos por autoridades judiciales de la provincia del Chaco, durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial Nº 39.

La intervención se concretó durante recorridas preventivas, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta Honda Wave conducida por un hombre que aportó una identidad que no pudo ser corroborada mediante las consultas efectuadas en el sistema informático policial.

Ante esta situación, los efectivos trasladaron al individuo hasta la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias necesarias para establecer fehacientemente su identidad. Para ello, se confeccionó la correspondiente planilla dactiloscópica y, tras las verificaciones efectuadas, se logró determinar su verdadera identidad.

Luego, mediante consultas con organismos especializados, se estableció que el hombre registraba un requerimiento judicial vigente en la provincia del Chaco, relacionado con una causa por la sustracción de armas de fuego.

En paralelo, los policías verificaron la motocicleta y constataron que sobre el rodado también pesaba un pedido de secuestro vigente, requerido por autoridades judiciales de la vecina provincia.

Con estos resultados, se estableció comunicación con personal policial del Chaco, a quienes se informó sobre todo lo actuado.

El detenido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en la Comisaría Ingeniero Juárez, a disposición de la autoridad judicial competente, hasta tanto se concrete su traslado por parte de efectivos de la provincia requirente.