Clorinda: Anularon un centro de distribución de drogas y detuvieron a tres sujetos

• ⁠Secuestraron 90 envoltorios de cocaína, dinero, celulares y otros elementos de interés en la investigación

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas de Clorinda anularon un centro de distribución de estupefacientes al menudeo que funcionaba en el barrio 1° de Mayo de la segunda ciudad.

La pesquisa se inició a partir de trabajos de campo del personal especializado, que permitió reunir elementos probatorios sobre la presunta comercialización de drogas en el sector, situación que generaba preocupación entre los vecinos.

Con las pruebas reunidas, las autoridades del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno las analizaron y ordenaron el allanamiento del inmueble en cuestión.

La medida judicial se concretó durante la siesta de este viernes, con resultado positivo, ya que los efectivos secuestraron 90 envoltorios de cocaína acondicionados para su presunta comercialización, dinero, elementos utilizados para el almacenamiento de sustancias, teléfonos celulares y otros objetos de interés para la causa.

Durante el procedimiento, también fueron detenidos tres hombres mayores de edad, sindicados como presuntos responsables de la actividad ilícita investigada, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Los secuestros fueron documentados según las formalidades legales y trasladados junto con los detenidos hasta la sede policial, donde siguen las actuaciones.