Detuvieron a un hombre condenado por homicidio e investigado en una causa de violencia de género

⁠Cumplía prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales aprehendieron a un hombre condenado por homicidio, que cumplía prisión domiciliaria con dispositivo electrónico y era investigado en una causa por “Amenazas en contexto de violencia de género”.

El procedimiento se realizó el viernes último, durante un allanamiento en una casa ubicada en el barrio 140 Viviendas de Clorinda, ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

La medida judicial se llevó adelante en el marco una causa caratulada como “Amenazas en contexto de violencia de género”, y fue dirigida por el titular de la dependencia, con participación de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la Unidad Regional Tres.

También colaboraron efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo, Destacamento Desplazamiento Rápido, Grupo de Operaciones Motorizadas, Brigada de Investigaciones, personal de guardia y áreas administrativas de la dependencia.

Al llegar al inmueble, la comisión policial observó al sujeto en el patio de la vivienda. Luego de darle lectura al mandato judicial y en presencia de testigos, se procedió a su aprehensión y colocación de las esposas de seguridad.

Según se informó, el hombre cumplía prisión domiciliaria desde octubre de 2025, con dispositivo electrónico de monitoreo, en el marco de una condena por homicidio simple, a disposición de la Justicia provincial.

Durante el procedimiento, y previa comunicación con el área de monitoreo urbano, se retiró el dispositivo electrónico y se informó a las autoridades competentes.

Además, los efectivos secuestraron un automóvil Fiat Cronos, gris oscuro, considerado de interés para la causa.

El vehículo y el detenido fueron trasladados hasta la sede policial para las diligencias judiciales.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Policía Científica, que realizó la documentación fotográfica del inmueble, del auto y de los elementos secuestrados.