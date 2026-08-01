Desorden familiar dejó a dos personas lesionadas

El hecho ocurrió entre las manzanas 8 y 13 del barrio Fray Salvador Gurrieri. Hay un detenido.

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena y del Comando Radioeléctrico Policial Zona Siete intervinieron ante un desorden familiar registrado en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde un joven de 24 años quedó detenido.

El procedimiento se registró minutos antes de las 11:00 horas del jueves último, cuando los uniformados acudieron a las manzanas 8 y 13 del mencionado aglomerado habitacional por un hecho de desorden.

Al llegar al lugar constataron a un joven, de 18 años, que presentaba una lesión en el sector izquierdo del tórax, manifestando que momentos antes mantuvo un inconveniente con su hermano mayor quien lo agredió físicamente, y se retiró del lugar.

La víctima fue trasladada hasta la Comisaría Seccional Novena a fin de radicar la denuncia correspondiente, dando se inició a una causa judicial por “Lesiones”.

Minutos después, una mujer, de 41 años, domiciliada en una vivienda del mismo barrio manifestó que en el lugar del desorden, el imputado la habría arrojado un escombro, aduciendo que no deseaba asistencia médica ni radicar denuncia.

En ese momento se hizo presente el agresor de ambos hecho con una lesión en el sector del cuello donde tenía un destornillador incrustado.

Personal del SIPEC, asistió al masculino en el lugar no siendo necesario su traslado.

El sujeto denunciado quedó detenido y quedó alojado en celda policial a disposición de la Justicia.



