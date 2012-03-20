Emprendedores se capacitaron para “vender más sin desorganizarse”

Con una importante participación de emprendedores, PyMEs, empresas familiares y responsables de áreas comerciales y operativas, la Agencia de Desarrollo Empresarial llevó adelante la capacitación “Cómo vender más sin desorganizar tu negocio”, una propuesta orientada a brindar herramientas prácticas para acompañar el crecimiento de las ventas sin que la falta de organización se convierta en un obstáculo.

El encuentro se desarrolló este martes 25, en el Galpón “G” del Paseo Costanero, y estuvo a cargo de Camila Rivenson, Scrum Máster del Clúster de Innovación Tecnológica Formosa, quien abordó distintas situaciones que se presentan cotidianamente en los negocios y cómo resolverlas a partir de herramientas simples de gestión ágil.

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre el proceso comercial completo, desde la atracción y atención del cliente hasta la venta y la postventa. También identificaron cuellos de botella, organizaron tareas y responsabilidades y analizaron cómo mejorar el seguimiento de las distintas actividades que forman parte de la dinámica diaria de un emprendimiento o empresa.

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue el carácter práctico de la propuesta, ya que pudieron aplicar las herramientas directamente sobre situaciones reales de sus propios negocios. A través de ejercicios como el “Mapa del desorden”, la elaboración de un tablero de trabajo y un plan de mejora de 7 días, cada participante pudo reconocer dificultades concretas y pensar acciones para comenzar a resolverlas.

Uno de los participantes destacó que, en el contexto actual del país, sostener un emprendimiento implica un desafío permanente, donde cada venta, cada cliente y cada decisión cuentan. “Hoy tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos y buscar nuevas formas de organizarnos para mantener el negocio en marcha. Capacitarse nos ayuda a encontrar herramientas para afrontar esta realidad, mejorar lo que hacemos y seguir apostando a nuestros emprendimientos”, señaló.

Por su parte, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo resaltó que “esta propuesta dejó como principal premisa que vender más no alcanza si el negocio no está preparado para crecer. Contar con procesos claros, prioridades definidas y responsabilidades organizadas permite transformar el aumento de la demanda en una oportunidad de crecimiento y no en una fuente de nuevos problemas”.

“La importancia de generar estos espacios de capacitación que aportan herramientas concretas y aplicables a la realidad de emprendedores y empresas, acompañándolos en el desafío de crecer de manera organizada y sostenible”, afirmo Arévalo.



