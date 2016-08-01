Zoonosis realizó un nuevo operativo de castración en la placita Roberto Sotelo

La Secretaría de Acción Social a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Municipalidad de Formosa llevó adelante este viernes un nuevo operativo sanitario se castración, desparasitación y vacunación en la plaza Roberto Sotelo.

Durante la jornada, que se extendió de 8 a 12, se realizaron 93 castraciones, 174 vacunaciones antirrábicas y 230 desparasitaciones, además de atención veterinaria general. Cerca de cien vecinos habían solicitado turno telefónico previo para la castración de sus mascotas.

La directora de Zoonosis y Protección Animal, Catalina Espinoza, explicó que la actividad había sido reprogramada. Po el clima obligó a suspenderla el jueves. Apenas mejoraron las condiciones, el equipo del castramóvil retomó la jornada en la misma plaza.

La Secretaría de Acción Social acompañó la iniciativa con la entrega de bolsones saludables y un servicio de desayuno para los vecinos, pensado para hacer más llevadera la espera durante la castración.

Espinoza señaló que la intención del área es recorrer un barrio distinto cada semana, siempre que el clima lo permita, como complemento de las tres sedes fijas donde el servicio funciona de lunes a viernes: República Argentina, Nueva Formosa y San Juan Bautista.

El próximo operativo será en el barrio San Pedro. Los vecinos pueden solicitar turno y recibir las recomendaciones previas -ayuno, condiciones de seguridad, traer una manta- a través del WhatsApp 370-6057 o siguiendo las redes sociales del municipio y del Centro Municipal de Atención Animal, donde se anuncian los próximos destinos del castramóvil.



