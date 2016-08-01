El dilema del radicalismo formoseño

Entre la pompa de la renovación partidaria y la tutela judicial como única estrategia

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

Según se informó por el periodismo local, la diputada provincial Agostina Villaggi formalizará este sábado su ascenso a la presidencia del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

El evento, que contará con el respaldo institucional del titular del partido a nivel nacional, Leonel Chiarella, fue presentado por el entorno de la legisladora como un hito de "recambio generacional" y el puntapié inicial para una reorganización de cara a los comicios de 2027.

Sin embargo, detrás de la densa retórica de la "construcción de mayorías" y la "superación de personalismos", la flamante conducción parece inaugurar un esquema donde la máxima audacia política no reside en las urnas locales, sino en los despachos de la Capital Federal.

En sus declaraciones previas al acto, Villaggi no ocultó que el verdadero eje de la "oportunidad histórica" para la oposición no emana de una propuesta capaz de interpelar al electorado formoseño, sino de la expectativa en torno a un pronunciamiento inminente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De este modo, la narrativa de la revitalización partidaria convive de manera incómoda con una admisión tácita: la arquitectura del radicalismo vernáculo no está diseñada para persuadir ni enamorar al votante, sino para usufructuar un eventual vacío legal que coarte la oferta electoral del oficialismo.

La paradoja de celebrar una asunción democrática mientras se encomienda el destino partidario a un esquema de exclusión judicial del gobernador Gildo Insfrán expone las limitaciones de un sector que parece haber renunciado a la disputa del poder real por la vía del sufragio.

Esta dependencia de la “tutela jurídica” externa desnuda, además, una crisis estructural de representatividad que ni la mayor ingeniería de alianzas parece capaz de maquillar.

En el “mundillo político” local es un secreto a voces que, aun en el escenario hipotético de una proscripción judicial que desarticule la candidatura del actual mandatario, la sumatoria geométrica de todas las expresiones opositoras carece del volumen político y la densidad territorial necesarias para doblegar la maquinaria electoral del peronismo formoseño, incluso frente a una oferta oficialista de transición o de segundas y terceras líneas inclusive.

Al confiar la alternancia al “automatismo de un fallo” de la Corte y no a la construcción de un programa que seduzca a las mayorías, la nueva conducción de la UCR corre el riesgo de consolidar su rol histórico: el de una “escribanía de minorías”, altamente profesionalizada en la queja procedimental, pero crónicamente incapaz de disputar el sentido profundo del voto popular.

¿Y ustedes qué opinan?