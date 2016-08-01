Ciudad Joven realiza el sábado el desfile de buzos de egresados 2026

El Municipio de Formosa, a través del espacio Ciudad Joven, llevará adelante este sábado su primera gran actividad del año. Será en el Paseo de las Aves e incluirá la presentación de los buzos de egresados 2026 junto a una feria estudiantil. Los protagonistas serán los alumnos de quinto y sexto año de los colegios secundarios de la capital.

La presentación de la indumentaria es una costumbre que cada curso ya hace puertas adentro. La idea es sacarla del colegio. "Los chicos hacen su presentación de chomba a principio de año dentro de la escuela, pero nunca en Formosa se armó algo tan grande. Acá toda la ciudad va a poder ver la identificación de colores de cada curso", contó Priscila Jara, una de las organizadoras. Detrás de cada diseño hay horas de discusión. "Elegir el color implica un gasto y también un debate entre compañeros. Queremos que vengan a representar todo eso".

En paralelo funcionará la feria estudiantil. Ahí los cursos podrán recaudar fondos para afrontar los gastos que se les vienen en quinto y los que ya tiene sexto. Las dos camadas trabajan juntas en la misma jornada.

Las jóvenes que llevan adelante la propuesta la explican desde el origen del espacio. "Ciudad Joven nació de un grupo de pibes. Buscamos un lugar donde nos sintamos protagonistas, y arrancamos por los estudiantes, que es donde empieza la política juvenil. Somos el presente y el futuro", señalaron. Hay también una intención más sentimental. "Me acuerdo del telematch, de la guerra de los colores, de esas ganas de llegar a sexto. Eso se fue perdiendo. Queremos que el chico vuelva a esperar con ganas su presentación de buzo".

Habrá tres premios principales en efectivo. Uno se define en el desfile: un jurado va a evaluar la creatividad de cada curso arriba del escenario. Los participantes podrán llevar cotillón y ambientación a gusto, con la salvedad de que la pirotecnia tiene que ser insonora. La hinchada también suma en la nota final. Otro se juega en las redes, donde cada curso sube fotos y videos con sus colores y etiqueta a Ciudad Joven; gana la publicación que junte más "me gusta". El restante premia al stand mejor decorado de la feria, con la Selección Argentina como temática.

Habrá además sorteos, una ruleta de castigo y una búsqueda del tesoro, con pistas que se irán soltando por las redes oficiales. La jornada tendrá DJ y bandas en vivo. "Queremos que el Paseo de las Aves sea un punto de encuentro entre jóvenes", apuntaron.

Para acceder a los premios, el curso ganador deberá seguir las cuentas oficiales en Instagram y TikTok.

Los planes no se quedan en el secundario. Entre los próximos proyectos aparece una capacitación vocacional para acompañar a los chicos cuando terminan el colegio, con orientación para elegir una carrera y ayuda para armar el currículum.



