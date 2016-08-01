Víctor Alarcón: "En Formosa los derechos de los trabajadores siguen siendo una prioridad"

El secretario general de ADEFCA e integrante de la Comisión Directiva de la CEA, Víctor Alarcón, destacó la decisión del Gobierno de la Provincia de Formosa de cumplir con el pago de los salarios y del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre, resaltando que se trata de una medida que brinda tranquilidad a miles de familias en un contexto económico nacional sumamente complejo.

"Mientras en gran parte del país los trabajadores atraviesan una profunda incertidumbre producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, en Formosa vemos una clara determinación política del gobernador Gildo Insfrán de proteger el empleo, garantizar el poder adquisitivo de los salarios y sostener los derechos de la clase trabajadora", expresó.

Alarcón sostuvo que el cumplimiento en tiempo y forma del pago de haberes y aguinaldo constituye una señal de previsibilidad y estabilidad que hoy pocas provincias pueden ofrecer. "Es una realidad que se observa con claridad en Formosa y que demuestra una administración responsable, con las cuentas públicas ordenadas y una firme decisión de priorizar a los trabajadores estatales", afirmó.

Asimismo, consideró que este importante esfuerzo del Estado provincial debe estar acompañado por un fuerte compromiso de todos los sectores de la sociedad.

"También apelamos a la responsabilidad social empresaria para que este ingreso extraordinario no sea absorbido por aumentos injustificados en los precios de bienes y servicios. El beneficio debe llegar plenamente a las familias trabajadoras y traducirse en una verdadera reactivación del consumo, fortaleciendo la economía local y generando un círculo virtuoso para toda la comunidad", señaló.

El dirigente sindical remarcó además que la unidad del movimiento gremial resulta fundamental para sostener la defensa de los derechos laborales.

"Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos. La organización de los trabajadores es la herramienta que permite defender conquistas históricas que hoy están siendo vulneradas por decisiones del Gobierno nacional. La unidad sindical es una responsabilidad con cada trabajador y con cada familia argentina", expresó.

Finalmente, Alarcón aseguró que el movimiento obrero formoseño continuará acompañando todas aquellas políticas que prioricen el trabajo, la justicia social y la dignidad de las personas.

"Nuestro compromiso seguirá siendo defender cada derecho conquistado, fortalecer la organización sindical y acompañar las decisiones que ponen al trabajador en el centro de las políticas públicas. El liderazgo del gobernador Gildo Insfrán demuestra que es posible gobernar con sensibilidad social, protegiendo a quienes todos los días sostienen el funcionamiento del Estado y el crecimiento de nuestra provincia. Desde el sindicalismo organizado seguiremos trabajando con firmeza, unidad y responsabilidad para consolidar ese camino en defensa de la clase trabajadora", concluyó.







