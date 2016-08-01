Encuentro de trabajo para la política agroindustrial





Integrantes del interbloque Popular del Senado, encabezados por su presidente el formoseño José Mayans, se reunieron hoy con referentes de cámaras agroindustriales para intercambiar opiniones respecto del sector productivo, cerealero, cárnico y energético de biocombustibles de la República Argentina.En el encuentro, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, participaron los senadores: Mayans, Juliana di Tullio, Juan Manzur, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski, Fernando Rejal, Fernando Salino, y el secretario de Asuntos Agrarios del PJ Nacional, Julián Domínguez.Por el sector productivo, fueron de la partida representantes de las empresas semilleras, aceiteras, de biocombustibles, agroquímicos y fertilizantes, distribuidores de insumos agropecuarios, del sector cooperativo, de la industria avícola, agrícola y de la molinería de trigo.Diversas fueron las temáticas abordadas. En primer término, se hizo referencia a la importancia de la energía para la transformación y agregado de valor en el sector agropecuario. En este contexto, toma relevancia el abordaje de la situación de la matriz nacional de biocombustibles (biodiesel y bioetanol). Otro tema atendido fue el de la infraestructura en su capacidad de transporte tanto ferroviario, fluvial y terrestre.En segunda instancia, se intercambiaron puntos de vista respecto al sistema impositivo, a la política cambiaria, a la importancia de las innovaciones tecnológicas para el desarrollo y la sustentabilidad social y ambiental de los sistemas de producción.Poniendo en valor la instancia diálogo iniciada con el interbloque, los representantes de los sectores productivos continuarán intercambios de visiones y propuestas con otros espacios de la política.