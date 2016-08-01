Insfrán encabezó el homenaje a Perón a 52 años de su fallecimiento









En la ceremonia, en memoria de quien fuera tres veces presidente de los argentinos, se recordó su legado doctrinario y la ratificación del compromiso con las banderas históricas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

En la tarde de este miércoles 1º de julio, el gobernador y presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, presidió el acto central en homenaje al general Juan Domingo Perón, al cumplirse el 52º aniversario de su paso a la inmortalidad.

La ceremonia, que congregó a militantes, dirigentes políticos, gremiales y sociales, se realizó en la plazoleta donde se erige el monumento del expresidente, ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Fontana de la ciudad capital.

Acompañaron a Insfrán, el vicegobernador Eber Solís; el intendente capitalino, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; ministros, ministras y funcionarios del Ejecutivo Provincial; legisladores nacionales, provinciales y municipales; la vicepresidenta del PJ Formosa, Ana María Del Riccio y demás miembros de la Mesa Ejecutiva; agrupaciones políticas y público en general a fin al movimiento nacional justicialista.

El inicio formal se dio con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa. Seguidamente, en un clima de profundo respeto, el presidente del Partido Justicialista de Formosa, acompañado por el vicegobernador Solís y el intendente Jofré, encabezó el tradicional depósito de ofrendas florales al pie del busto que perpetúa la memoria del líder justicialista, en representación del pueblo y el Gobierno provincial.

Similares tributos florales fueron colocados por el Partido Justicialista y las diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales que formaron parte del homenaje. Concluido este momento, la concurrencia guardó un respetuoso minuto de silencio en su memoria.

El legado y el hito histórico

En este marco, el diputado provincial justicialista, Rodrigo Vera al tomar la palabra, repasó “el quiebre histórico” que significó la irrupción del peronismo en la vida política del país, trazando un paralelo directo entre las conquistas fundacionales del movimiento y su plena ejecución actual a través del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán.

“Aquí no estamos solamente recordando la partida física de una persona, sino que estamos conmemorando el paso a la inmortalidad del principal estadista de la República Argentina, el político más brillante de este lado del mundo y el principal dignificador del pueblo argentino”, expresó Vera.

Al recordar el 1º de julio de 1974, subrayó que la partida del entonces presidente en ejercicio “marcó un hito inigualable” en la historia nacional, al mencionar que “se fue el hombre pero quedó la doctrina, el movimiento y los proyectos políticos que han permitido transformar provincias argentinas”; pero sobre todo, indicó “quedó su legado: el modelo argentino para el proyecto nacional, que es la principal hoja de ruta que tenemos como pueblo libre, digno y soberano para el futuro”.

En esa línea, remarcó el profundo sentido de justicia social que trajo el peronismo: “Cuando llegó Perón, llegó por primera vez el rostro, la voz y el voto para el pueblo humilde”, destacando que “ese subsuelo de la Patria se sublevó para salir del fondo de la historia y ser protagonista”.

Y añadió que “con él llegó la salud pública, la educación pública y gratuita a cada rincón con las escuelas quinquenales, y la familia trabajadora tuvo por primera vez un salario digno, aguinaldo, vacaciones pagas y jubilación. Los invisibles se hicieron visibles”, afirmó.

De esta manera, Vera consideró que con Perón “Argentina tuvo una mirada propia y nacional sobre su historia, su presente y futuro, para caminar sin pedirle permiso a nadie”, remarcando que “fue eso lo que no le han perdonado jamás los ricos y poderosos de la Argentina, por lo que intentaron matarlo físicamente bombardeando una plaza llena de inocentes, políticamente con el golpe de Estado y el exilio, e institucionalmente mediante el nefasto Decreto 4161/56”.

Sin embargo, enfatizó que “no lo lograron, porque la historia enseña que nunca muere quien siempre es recordado” y aseveró que “si Perón es recordado de esta manera es porque el amor vence al odio y porque el pueblo nunca abandona a quien no lo traiciona”.

Asimismo, el diputado provincial comparó con el escenario político y social que atraviesa la Argentina actualmente, advirtiendo que en el pasado “cada injusticia y cada derecho perdido en el exilio era un recordatorio de que con Perón el pueblo había estado mucho mejor” al tiempo que lamentó que “es lo mismo que está pasando hoy en la República Argentina, donde todos los días se pierden derechos, donde los abuelos tienen que elegir entre comer o tomar sus remedios, los trabajadores pierden el empleo y las jubilaciones pierden capacidad de compra”.

Peronismo vivo en Formosa

Además, Vera enfatizó en que “Formosa es el principal ejemplo porque tuvimos la suerte de que aquí nació el mejor alumno de Perón, que es el gobernador Gildo Insfrán”.

Entonces, manifestó que “si hay un lugar donde está vivo el peronismo, es acá, gracias a él y a todo el movimiento de compañeros y compañeras que trabajan con compromiso en cada rincón de la provincia”.

“Perón está más vivo que nunca: vive en cada una de las más de 1500 escuelas inauguradas por el gobernador Insfrán, vive en cada centro de salud y hospital, y en cada abrazo de ayuda social”, expresó Vera.

Y al concluir, dejó en claro que en Formosa “el ejercicio de la memoria nunca fue un acto de nostalgia, sino un acto de compromiso; ya que asumimos el compromiso de defender la provincia que tanto nos costó construir y trabajar para que la Argentina vuelva a ser un país justo, libre y soberano, porque los mejores días fueron, son y serán peronistas”, finalizó.



