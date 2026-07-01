Esta semana “Bolsones Saludables” estarán disponibles en sus puntos de comercialización

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, llevará adelante durante esta semana nuevas jornadas del programa Bolsones Saludables, una iniciativa que busca acercar a vecinos y vecinas productos frescos y de calidad a precios accesibles.

Las actividades se desarrollarán de martes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas, en distintos puntos de la ciudad. En ese marco, los días martes y jueves la propuesta estará presente en Fotheringham y Yunka; avenida 9 de Julio e Irigoyen; Rivadavia y Pringles; y en el barrio La Nueva Formosa, sobre avenida Los Pumas y calle 11.

En tanto, los días miércoles y viernes, el programa se instalará en el barrio 2 de Abril, en la plaza Tiago Retamozo, ubicada en Trinidad González y Amadey.

Como parte de la propuesta, el bolsón de verduras incluye papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo. Por su parte, el bolsón de frutas está compuesto por naranja, manzana, pera y pomelo.

Además de los bolsones, en algunos de los puntos de comercialización se ofrecerán otros productos. En Fotheringham y Yunka habrá plantas aromáticas y panificados; mientras que en Rivadavia y Pringles se podrán adquirir harina de maíz, poroto, miel, palta y panificados.

Asimismo, en avenida 9 de Julio e Irigoyen estarán disponibles huevos, plantas ornamentales y panificados, ampliando así la variedad de productos que los vecinos podrán encontrar durante las jornadas.

De esta manera, el programa Bolsones Saludables continúa generando espacios de comercialización directa y acercando alimentos frescos a distintos sectores de la ciudad, al tiempo que favorece la actividad de productores, emprendedores y comerciantes locales.



