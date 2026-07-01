Con una matiné inclusiva, organismos del Ministerio de la Comunidad despidieron las vacaciones de invierno

Desde el mediodía de este sábado 25, los participantes compartieron un almuerzo y luego disfrutaron de una gran pista de baile especialmente preparada para la ocasión.

Con música, baile, alegría y mucha participación, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, realizó este sábado 25 una matiné inclusiva para despedir las vacaciones de invierno. La jornada reunió a adolescentes de las Residencias Socioeducativas Renacer, Crecer, Refugio de Amor y Refugio de Alegría, junto a usuarios del Centro Ocupacional Inclusivo (COI), en el Centro Comunitario Nueva Formosa.

La música, la recreación y el encuentro fueron los protagonistas de una tarde pensada para celebrar el cierre del receso invernal en un ambiente de inclusión, respeto y amistad, donde adolescentes y personas con discapacidad pudieron compartir, divertirse y fortalecer vínculos.

La actividad contó con la presencia de la Ministra de la Comunidad Gloria Giménez, junto a autoridades del Ministerio y equipos técnicos de las instituciones participantes, quienes acompañaron cada momento de la jornada.

Cae recordar que el Centro Comunitario Nueva Formosa se consolida como un espacio de referencia para el desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, promoviendo la integración y la participación comunitaria.

Allí confluyen durante todo el año distintas propuestas destinadas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo el trabajo territorial que impulsa el Ministerio de la Comunidad.

En ese marco, la ministra Giménez, destacó que “esta jornada es un espacio donde los adolescentes y usuarios del COI pueden encontrarse, compartir, hacer amistades y disfrutar en igualdad de oportunidades” y agregó que “estos momentos también forman parte de la construcción de una comunidad más inclusiva y solidaria”.

Asimismo, remarcó el trabajo permanente que se realiza desde el Ministerio con las residencias socioeducativas al señalar que “se acompaña a las chicas y a los chicos durante todo el año con propuestas educativas, recreativas, deportivas y de fortalecimiento personal”.

“Estos espacios complementan ese trabajo cotidiano porque favorecen la convivencia, la integración y generan experiencias positivas que contribuyen a su desarrollo integral”, añadió.

Además, desde dicha cartera gubernamental realzaron que este tipo de iniciativas forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Modelo Formoseño, que concibe la inclusión y la igualdad de oportunidades como pilares fundamentales de la gestión.

A través de un Estado presente, se promueven espacios donde el juego, el arte, el deporte y la recreación son herramientas para fortalecer derechos, construir comunidad y acompañar el crecimiento de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en toda la provincia.



