Velada patriótica: Con un emotivo concierto conjunto en el Teatro de la Ciudad, se recibió el Día de la Independencia

El evento reunió a la Banda Militar “Curupaytí” del Regimiento de Infantería de Monte 29 y a la Banda de la Policía de Formosa en una víspera cargada de patriotismo.

En la noche del miércoles 8, se llevó a cabo el Concierto de Gala “Independencia 2026”, organizado por el Regimiento de Infantería Monte 29 en colaboración con el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Cultura.

Para recibir el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, el Teatro de la Ciudad de Formosa reunió a vecinos, autoridades e invitados especiales para disfrutar de una propuesta musical que fusionó la identidad institucional con las raíces más profundas del ser formoseño y argentino.

Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura de Formosa, explicó que “es una actividad que se realiza todos los años”, subrayando el valor de compartir estas celebraciones en “una fecha Patria tan importante para todos los argentinos y, en especial, para los formoseños”.

Fusión musical e identidad cultural

La velada estuvo a cargo de la presentación conjunta de la Banda Militar “Curupaytí” y la Banda de Música de la Policía de la provincia de Formosa. Ambas formaciones interpretaron un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión, abarcando diversos géneros folclóricos de la región.

El director de la banda policial, director comisario Adolfo Felipe Villafañe, precisó que la invitación formal fue extendida por el jefe de la guarnición militar, el coronel Gustavo Insauralde.

Expuso que “los temas presentados estuvieron muy relacionados con nuestra cultura musical, abarcando las distintas regiones y con una fuerte influencia de la música guaranítica, incluyendo piezas interpretadas en esa lengua tan hermosa”, detalló.

El comisario Villafañe explicó que el repertorio incluyó la emblemática chacarera “Pucará”, un sentido homenaje a un piloto cordobés de la Fuerza Aérea que combatió en Malvinas.

Himno Nacional a la medianoche

El concierto, desarrollado con entrada libre y gratuita bajo el lema “Nuestra historia se canta y se siente, uniendo corazones en un suelo ideal de libertad”, culminó en el primer minuto del 9 de julio.

Al llegar la medianoche, músicos, autoridades y el público presente unieron sus voces para entonar con fervor las estrofas del Himno Nacional Argentino, coronando una noche de profunda identidad nacional y civismo en la capital provincial.



