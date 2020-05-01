Desde el Tribunal Electoral destacan que la Ley de Lemas “garantiza la participación de los partidos políticos”

La jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP), doctora Sandra Moreno, brindó precisiones sobre el funcionamiento de la Ley de Lemas en la provincia de Formosa, al tiempo que analizó los proyectos de reforma política que impulsa el Gobierno nacional, advirtiendo que los mismos buscan “obstaculizar la representación partidaria”.

Al explicar el mecanismo del sistema vigente en Formosa, la magistrada detalló que consiste en una alianza conformada mediante un acta formal firmada por las autoridades de las fuerzas políticas que deciden unirse.

Explicó que “el lema lleva la denominación del partido que tenga más afiliados por poseer mayor representatividad. En nuestro sistema provincial, por cada 5000 afiliados acumulados corresponde un sublema, y además, cada partido aliado puede tener un sublema propio”.

De este modo, la jueza del TEP sostuvo que “es un sistema distinto, ni bueno ni malo, pero lo que siempre digo es que le permite la participación a la mayor cantidad de partidos políticos, aún a aquellos que no tengan la mayor representación, dándoles la posibilidad de competir a través de las alianzas”.

Moreno analizó la reforma política que intenta propiciar el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso, la cual incluye el retorno de las llamadas “listas colectoras”, un mecanismo que guarda fuertes similitudes con el sistema de Ley de Lemas.

Al respecto, recordó que el proyecto original del presidente, presentado a principios de año con el objetivo central de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), fracasó en el ámbito legislativo. “No prosperó porque no tiene los votos, debido a que incluye normas que perjudican a los partidos políticos tanto en su financiamiento como en la participación”, explicó.

“El proyecto del oficialismo nacional buscaba aumentar de 5 a 10 los distritos obligatorios con personería para poder presentar un candidato a presidente. Esas son cuestiones que obstaculizan la participación, por eso no obtuvo los votos.”

En este marco, la magistrada expuso que el Gobierno nacional ahora intenta avanzar en la transformación de las PASO en optativas y habilitar las listas colectoras, aunque con una particularidad que busca el beneficio propio del oficialismo nacional.

“La modificación que plantean es que solo participen de las PASO los espacios que tengan varios candidatos, y el que tenga lista única no vaya. Pero además, buscan establecer las colectoras sin la necesidad de sellar una alianza formal en las provincias”, advirtió Moreno.

Para concluir, la jueza señaló que “esto le permitiría al candidato a presidente ir juntando votos de cada partido provincial, sea grande o chico, en cada uno de los distritos, sin la obligación de conformar una estructura de alianza previa”.







