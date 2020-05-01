Estudiantes formoseños celebraron el Día de la Independencia bailando el Pericón Nacional

Delegaciones de instituciones educativas de la capital se unieron para recrear la tradicional danza patria de manera articulada.

Como parte de los festejos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, este 9 de julio, estudiantes de diversas instituciones educativas se unieron para bailar el tradicional Pericón Nacional.

La directora de la EPES N° 52 “Monona Donkin”, también llamada Centro Polivalente de Arte (CPA), Silvana Pérez expresó su “profundo orgullo” por el despliegue de los jóvenes en esta fecha patria.

Puntualizó que se trató de un trabajo integrado entre varias instituciones: el CPA, la EPES N° 51, la EPES N° 27, el ISPAF, y este año se sumó la Escuela Especial N° 1.

Pérez detalló el arduo proceso de preparación que hizo posible la coordinación de tantos bailarines en escena y comentó que “se hicieron primero reuniones entre las instituciones y las áreas a cargo de cada una de ellas y a partir de allí, se armó un cronograma de ensayos para poder mostrar este resultado”.

“Cuando uno ve este tipo de actividades, se infla el corazón de una manera que no tiene explicación. La verdad, todos los chicos se sacaron un 10, porque es una actividad única e inigualable”, afirmó.

Estudiantes de intercambio

Del tradicional festejo de la Independencia también participaron estudiantes que se encuentran de intercambio cultural en la provincia de Formosa. Se trata de Michele, de Italia; Grace, de Nueva Zelanda; y Keidy, de Estados Unidos.

El italiano expresó que “celebrar el Día de la Independencia en Argentina fue hermoso, disfruté mucho el espectáculo y las tradiciones”.

Por su parte la estadounidense comentó que “me encantó ver a los chicos bailar. El folklore argentino me hace muy feliz; al principio es difícil de comprender, pero después se vuelve más fácil y se siente”.

Finalmente, se refirieron a la efervescencia deportiva que vive el país por la Selección que disputa la Copa del Mundo y coincidieron en que “la pasión por el fútbol es mucha y celebran juntos, tanto en las fechas patrias como en las alegrías del futbol”.







