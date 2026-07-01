Un trabajo de investigación policial terminó con objetos recuperados y dos detenidos

El hecho ocurrido en el barrio El Resguardo

Uniformados de la Comisaría Seccional Tercera aprehendieron a dos hombres y recuperaron los elementos sustraídos, en el marco de la investigación de un hecho contra la propiedad denunciado en el barrio El Resguardo, de esta ciudad.

Tras la denuncia, los policías iniciaron de inmediato las tareas investigativas y establecieron la identidad de los presuntos autores, quienes se dirigieron hacia las inmediaciones de la Rotonda de la Virgen del Carmen.

Con los datos reunidos, se desplegó un operativo que culminó con la detención de ambos involucrados, en inmediaciones de la barrera del barrio La Floresta.

En cuanto a los objetos denunciados como sustraídos, fueron adquiridos de buena fe por una vecina, quien los entregó voluntariamente al conocer su procedencia ilegal.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

El procedimiento permitió el esclarecimiento total del ilícito y la recuperación de los objetos denunciados como robados.



