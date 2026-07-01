Aprehendieron a dos hombres en distintos barrios de la ciudad

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En uno de los casos, secuestraron un arma blanca de fabricación casera

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Seguridad Urbana Zona Cinco detuvieron a dos sujetos y secuestraron un arma blanca de fabricación casera, en diferentes sectores de la ciudad.

El primer procedimiento se registró este martes, alrededor de las 00:30 horas, en una casa del barrio El Porvenir, tras un requerimiento cursado a través de la línea de emergencias ECO 911.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una joven de 19 años, quien comentó que su padre la amenazó con un objeto contundente, situación que la atemorizó.

Ante la gravedad del hecho, el personal policial desplegó recorridas preventivas por calles internas y localizó al presunto autor en las inmediaciones.

Durante la identificación y el cacheo de seguridad, los policías hallaron entre sus prendas un arma blanca de fabricación casera, por lo que procedieron a su aprehensión y al secuestro del elemento.

El segundo caso ocurrió alrededor de las 2:50 horas y los uniformados acudieron ante un llamado recibido a la línea 911 hasta una vivienda del barrio Juan Domingo Perón.

En el lugar, los auxiliares de la justicia dialogaron con el propietario del inmueble, un hombre de 66 años, quien relató que un familiar con quien compartía bebidas alcohólicas comenzó a comportarse de manera agresiva, lo insultó y profirió expresiones intimidatorias, lo que alteró la tranquilidad del domicilio y el orden público.

Con autorización del propietario y constatada la situación, los efectivos ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión de un hombre de 58 años.

Ambos detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de las autoridades.



