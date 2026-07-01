Un policía resultó herido durante un procedimiento de detención

Un grupo de personas agredió al personal policial para impedir el cumplimiento de una orden judicial.

Efectivos de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales del barrio “8 de octubre”, llevaron adelante un procedimiento en horas del mediodía de este miércoles, para hacer efectiva la detención de un hombre y una mujer que registraba un pedido de captura vigente conforme lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4

El operativo se desarrolló en inmediaciones de la Escuela Provincial N.º 30 del barrio Eva Perón, sobre la avenida Soldado Formoseño, donde un grupo de familiares de la requerida se opuso al accionar policial y comenzó a arrojar ladrillos y escombros contra los uniformados con el propósito de impedir la detención.

Ante la agresión, se solicitó apoyo policial y, al arribar al lugar para colaborar con el procedimiento, uno de los efectivos fue alcanzado por un escombro que impactó en uno de sus brazos, sufriendo lesiones de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital para asistencia médica

A pesar de la violenta resistencia, el procedimiento fue controlado y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para identificar a todos los responsables de las agresiones contra el personal policial, siendo aprehendidos en esta ocasión dos personas mayores de edad y dos menores.

Tras examen médico, se pudo determinar que el efectivo policial presenta lesiones graves, por fractura de brazo izquierdo.

Por el caso se iniciaron las actuaciones procesales y todo quedó a disposición de la Justicia.