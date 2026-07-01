Un caso de desorden concluyó con un detenido y dos retenidos

El hecho ocurrió entre las manzanas 17 y 20 del barrio Fray Salvador Gurrieri

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena desactivaron un desorden promovido por inadaptados que amenazaban a vecinos con machetes y palos, secuestraron los elementos utilizados y aprehendieron a tres sujetos.

El caso tuvo lugar el último lunes, alrededor de las 20:30 hora, entre las manzanas 17 y 20 del barrio Fray Salvador Gurrieri, cuando los revoltosos se desplazaban por la vereda con palos, botellas y armas blancas tipo machete, amenazaban a los vecinos y se incitaban a atacar a cuantas personas se cruzaban en el camino.

Al notar la presencia policial, el grupo se dio a la fuga e ingresó a un domicilio de la manzana 20 del mismo conglomerado habitacional.

En el lugar intervinieron los integrantes de la comisaría y de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Durante el incidente un joven de 17 años resultó con lesiones leves y se le brindó asistencia.

Como resultado del procedimiento, se notificó la situación procesal a los padres de dos adolescentes y secuestraron palos y escombros utilizados en el desorden.

Además, se procedió a la aprehensión de un joven, de 24 años, quien quedó alojado en una de las celdas de la dependencia, a disposición de la Justicia provincial.

Los vecinos radicaron la denuncia por el caso, mientras que la investigación continúa para aprehender y retener a los demás participes del hecho, quienes están identificados.

En consecuencia, se inició una causa judicial por el delito de “Amenazas y lesiones con el uso de arma y arma blanca, intimidación pública, instigación a cometer delitos, atentado y resistencia contra la autoridad, en poblado y en banda, agravado por la participación de menores”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, con conocimiento del Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.



