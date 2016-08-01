Un joven murió tras ser embestido por un camión en Pirané

• Ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 3. La víctima fue identificada como Gabriel Gauto, de 21 años, con domicilio en la localidad de Pirané

Efectivos de la fuerza provincial tomaron intervención en un siniestro vial en el que perdió la vida un joven de 21 años, al ser atropellado por un camión en la Ruta Provincial N° 3, a unos 500 metros de la intersección de la Ruta Nacional N° 81.

El hecho se registró en la madrugada de este jueves, cuando los policías de la Unidad Regional Dos y la Comisaría local constataron que la víctima no tenía signos vitales, lo cual fue confirmado por personal de salud.

Según las averiguaciones, el joven se desplazaba a pie por la Ruta Provincial N° 3 en sentido sur-norte con destino a la localidad de Pirané, mientras que el camión que llevaba animales era conducido por un hombre de 30 años y se desplazaba por la misma ruta sentido contrario, con destino a la provincia de Salta.

Por cuestiones que se tratan de establecer, el vehículo de gran porte embistió al joven sufriendo lesiones que le produjo su fallecimiento.

En la escena del siniestro fatal también trabajaron integrantes de la Delegación Policía Científica y Bomberos.

Todo fue informado al juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Rubén Spessot, quien dispuso las diligencias y ordenó el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial en el barrio San Antonio, de esta ciudad capital.

Por otra parte, el conductor del camión fue sometido a la prueba de alcohotest y el resultado fue negativo.



