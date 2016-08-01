Pruebas Aprender: Formosa mejoró en las áreas evaluadas y se posicionó por encima de los promedios nacionales

En Lengua, ocho de cada diez alumnos formoseños obtuvieron desempeño satisfactorio y/o avanzado, mientras que en Matemática fueron seis de cada diez.

Los resultados de la evaluación Aprender 2025, llevada a cabo en noviembre del año pasado, reflejan una evolución positiva en los aprendizajes de los estudiantes formoseños de sexto grado del Nivel Primario.

En Lengua, el 77% de los estudiantes alcanzó los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado, lo que representa un incremento de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2023, cuando este indicador era del 64,3%. En términos concretos, ocho de cada diez alumnos lograron los niveles esperados de aprendizaje en esta área.

A su vez, en Matemática, el 57,3% de los estudiantes obtuvo desempeños satisfactorio y avanzado, mejorando en 0,6 puntos porcentuales el resultado registrado en 2023 (56,7%). Esto significa que seis de cada diez alumnos alcanzaron un buen desempeño en esta disciplina.

De esta manera, en Lengua, la provincia superó la media del país en 0,1 puntos porcentuales, mientras que en Matemática la diferencia fue de 2,3 puntos porcentuales.

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, realizó el anuncio de los resultados, presentándolos como “los mejores de la década”, con desempeños satisfactorios y/o avanzados de 76,9% en Lengua y 55% en Matemática. Ambos resultados son superados por Formosa.

Asimismo, la funcionaria del Gobierno nacional anunció la mayor participación de escuelas 95% y de estudiantes 84% a nivel nacional, donde Formosa también supera esas cifras con un 98,4% (488 escuelas) de participación de escuelas y 89,8% (10.601 estudiantes) de estudiantes.

La mejora de 12,7 puntos porcentuales en Lengua en niveles satisfactorios y/o avanzados por parte de los estudiantes de Formosa pone en evidencia que el trabajo que el sistema educativo formoseño hizo con ellos en los años 2020 y 2021 (su primer y segundo grado), en un contexto de pandemia, fue consistente y brindó las herramientas a esos niños para que, al finalizar la Primaria, ocho de cada diez alumnos tengan desempeños satisfactorios y/o avanzados.

Estos operativos cuentan regularmente con veedores de otras jurisdicciones en todas sus ediciones. Particularmente en 2025, en el operativo Aprender Primaria de sexto grado, se contó con el monitoreo de funcionarias del área de evaluación de la Secretaría de Educación de la Nación.

Mejora constante

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, Julio Aráoz, puntualizó que “las Pruebas Aprender se realizaron en noviembre del 2025 y estuvieron dirigidas a los alumnos del sexto grado del Nivel Primario, donde tenemos aproximadamente 11 mil alumnos”.

Distinguió aquí que se trata de niños que iniciaron su formación durante la pandemia, ponderando “la responsabilidad de quienes en ese momento trabajaron en torno a esto para seguir prestando el servicio educativo”.

Respecto de la participación, subrayó que “fue de 10.601 estudiantes, lo cual representa un porcentaje del 98%. Ello denota el alto nivel que, una vez más, exhibe y distingue a Formosa”, destacando que los resultados obtenidos “continúan confirmando que año a año vamos mejorando los desempeños de nuestros alumnos”.

En ese sentido, puso de resalto que “en Lengua, ocho de cada diez alumnos evaluados alcanzaron los niveles satisfactorios y/o avanzados, mientras que en matemática seis de cada diez lo hicieron, superando en ambos casos la media nacional”.

Del mismo modo, hizo notar que “Formosa siempre ha participado de los distintos dispositivos de evaluación”, comenzando con las encuestas nacionales en el año 2013 y en particular con las Pruebas Aprender en el 2016. “Año a año, el sistema educativo formoseño fue mejorando su desempeño en todos los casos de evaluación realizados”, acentuó.

En esa línea, puso en valor que, a partir de la decisión política estratégica del gobernador Gildo Insfrán, “en el año 2010 se empezó a implementar una política dentro del sistema educativo que consistió en adoptar el paradigma de desarrollo de capacidades”.

“El gobernador Insfrán no solo tomó la decisión política, sino que la sostuvo durante todo este tiempo –resaltó-. Y lo que estamos viendo ahora son los resultados de haber adoptado el paradigma, pero además de haberlo sostenido a lo largo del tiempo, aún cuando Gobiernos de otros signos políticos gobernaran el país y tuviéramos distintas situaciones de contexto socioeconómico”.

Para finalizar, afirmó que “si bien estamos celebrando esta noticia que nos da satisfacción y orgullo”, reafirmó que “esto nos compromete mucho más porque los desafíos son cada vez mayores”, teniendo en cuenta que aún cuando “hay nuevos problemas que interpelan al sistema educativo, contamos con capacidades, herramientas y una política educativa clara”.