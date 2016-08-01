Apresaron en Buenos Aires a un imputado en un caso contra la integridad sexual

• El hombre quedo detenido y a disposición de la Justicia Provincial

Integrantes de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales coordinaron acciones con su similar de Buenos Aires y lograron la detención de un hombre acusado de cometer un caso de abuso sexual grave ocurrido en el barrio El Palomar, de esta ciudad.

El padre de una menor de edad denunció que su hija fue víctima de un hecho de abuso sexual y comentó que el autor es familiar directo, quien se habría dado a la fuga fuera de la provincia en una camioneta.

De inmediato, los investigadores recabaron información y articularon acciones con policías de otras provincias, particularmente con la bonaerense en virtud de contar con un domicilio de referencia en provincia de Buenos Aires.

También se trabajó con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), oficio judicial mediante, propiciándose la intervención de todas las fuerzas policiales y de seguridad del país.

La oportuna intervención de los efectivos de Delitos Complejos y su interacción con otras policías permitieron capturar al imputado.

Mediante la articulación de acciones, los efectivos de la Guardia Urbana de Pilar, juntamente con integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires concretaron la detención del sindicado, un joven de 22 años.

En la misma intervención se concretó el secuestro de una camioneta Ford Ranger, una importante suma dinero en moneda extranjera, equipo informático portátil y dispositivos móviles hallados en poder del imputado al momento de su aprehensión, por guardar relación directa con la investigación del caso.

Por su parte, el juez de Instrucción y Correccional Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Caballero, dispuso que una comisión de la Policía de Formosa sea la encargada de trasladar al detenido desde Buenos Aires hasta esta ciudad capital para ponerlo a disposición de la Justicia provincial.

Desde la Institución Policial se resaltó el trabajo coordinado realizado, con profesionalismo, responsabilidad e inmediatez, dando claras muestras de la articulación en pos del esfuerzo nacional de policía pregonados desde el Consejo de Completación para la Seguridad Interior, confirmadas por todas fuerzas de seguridad y policiales del país.