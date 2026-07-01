Tras el receso invernal, retornaron las clases con normalidad en las escuelas de la provincia de Formosa

En las dos semanas de vacaciones, cabe destacar que el Servicio Social Nutricional se brindó en la modalidad plato servido y vianda.

Las escuelas de toda la provincia de Formosa retornaron a la actividad este lunes 27 luego del receso por las vacaciones de invierno. El subsecretario de Educación Luis Ramírez Méndez destacó que el inicio de la segunda etapa del año fue con normalidad y reafirmó que “se seguirá trabajando articuladamente desde la cartera educativa con los demás organismos del Gobierno de Formosa”.

En ese contexto, resaltó los resultados que obtuvo Formosa en las Pruebas Aprender 2025. Se ubicó entre las cuatro provincias que superaron la media nacional en cuanto a los aprendizajes tanto de Lengua como Matemática. “Esto nos llena de satisfacción”, apreció orgulloso el funcionario, quien distinguió “la alta participación de Formosa en estas pruebas”.

Por otro lado, en las dos semanas del receso, las escuelas brindaron el Servicio Social Nutricional en dos modalidades: plato servido y vianda. En ese punto, señaló que “el comedor escolar es un servicio destinado a los niños, las niñas y jóvenes”, sostenido “con fondos provinciales”, ya que esta política pública fue desfinanciada por el Gobierno nacional.

Ante esto, el gobernador Gildo Insfrán tomó la decisión política de continuar con ella; por eso “nunca se lo interrumpió”, puso en relieve.

En torno al retorno a las aulas de los estudiantes, también brindó declaraciones la delegada zonal de Formosa Capital, Patricia Argüello, quien supervisó el comienzo de las clases a partir de una recorrida por distintas zonas de la ciudad en esta jornada.

En lo concerniente al trabajo que realiza esta Delegación, declaró que se seguirá haciendo la actualización de trámites, entre ellos, “las designaciones y los ofrecimientos de cargos según las necesidades educativas que se vayan planteando, tanto de maestros de grados como de profesores de áreas especiales”.

También, en ese sentido, informó que “los martes y jueves, en la Delegación Zonal de Formosa Capital, a las 19 horas, son los ofrecimientos y los actos de designación, como así también de los profesores especiales, que son los días miércoles a las 19 horas”.

Por último, deseó un feliz inicio de ciclo lectivo en esta segunda etapa del año a todas las comunidades educativas de la provincia de Formosa. Y valoró a los directores, equipos de gestión de cada unidad, profesores y docentes; y muy especialmente a los estudiantes por todo el trabajo que realizan cada uno de estos actores que conforman la comunidad educativa.

Finalmente, en ese aspecto reconoció “el acompañamiento de las familias”, el cual “es más que importante ya que es un pilar que nos sostiene en cada lugar”.



