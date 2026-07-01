La comuna se enfocó el lunes en el mantenimiento del drenaje urbano y calles en distintos barrios

Fueron múltiples los trabajos que ejecutaron este lunes las cuadrillas comunales en el arranque de semana, priorizando tareas para el mantenimiento de desagües pluviales, la recomposición de calles de tierra e higiene en general.

Uno de los equipos fue el responsable del cuneteo mecánico y el perfilado en las calles del B° Virgen de Luján, tareas que tuvieron su réplica en el B° Namqom, donde también se hizo lo propio con el levantamiento de esquineros. En Urbanización San Isidro, por su parte, el trabajo se enfocó en la limpieza del canal de ingreso al barrio, además del cuneteo mecánico en desagües del sector, acompañado del perfilado en arterias puntuales.

Otros trabajos para el mantenimiento del drenaje urbano se realizaron en el B° Mariano Moreno, concretamente con el cuneteo manual con carga directa y limpieza de cámaras sobre las calles Vélez Sarsfield, Larrea y Castelli entre otras, a la vez que se concretó la limpieza del canal sobre Av. Gob. Gutnisky entre Av. Pueyrredón y Blas Parera, y el canal y cuenco de la estación de bombeo del B° San José Obrero.

Por último, en el B° Santa Rosa las tareas se centraron en el cuneteo manual con carga directa a lo largo de la calle Moratalla, a lo que se sumó el perfilado de vías internas y la limpieza y levantamiento de residuos no convencionales.











