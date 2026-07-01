HAC: 19 años del primer trasplante con donante vivo en Formosa

El 27 de julio de 2007 quedó marcado para siempre en la historia de la salud pública formoseña. Aquel día, en el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Presidente Juan Domingo Perón”, un equipo médico realizó el primer trasplante renal con donante vivo de la provincia.

Este hecho representa un hito que no solo cambió la vida de un paciente, sino que transformó para siempre el rumbo de la medicina regional.

Detrás de ese logro hubo una decisión firme del Gobierno provincial, apostar por el desarrollo de la medicina de alta complejidad en Formosa y sostener una convicción profundamente humana, que los formoseños no tuvieran que alejarse de sus familias, de su tierra y de sus afectos para acceder a tratamientos que les salvan la vida. Hoy, 19 años después, aquella visión es una realidad consolidada.

Desde ese primer trasplante hasta la fecha, gracias a la política sostenida del Gobierno, se realizaron 344 trasplantes que devolvieron la esperanza a formoseños y también a pacientes de otras provincias, quienes encontraron en Formosa una segunda oportunidad de vida.

Nada de esto sería posible sin el gesto más grande de todos, el de los donantes y sus familias. Verdaderos héroes anónimos que, en medio del dolor más profundo, eligieron dar vida. Su generosidad trasciende lo médico y se convierte en el acto de amor al prójimo más puro que existe, el de seguir dando incluso cuando ya no se está.

El HAC junto al Centro Único de Ablación y Trasplante de la Provincia de Formosa rinden hoy homenaje a cada uno de ellos, y reafirman su compromiso de seguir trabajando, día a día, para que más historias de vidas sigan escribiéndose.

Porque donar órganos es donar tiempo, es donar futuro, es donar la posibilidad de seguir abrazando a los que se ama. Y en Formosa, gracias al compromiso del Gobierno, esa posibilidad sigue creciendo, trasplante a trasplante, vida a vida.



