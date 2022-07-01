Solís en el Festival del Alfajor: “En estos emprendedores uno encuentra la esperanza”

Recorrió los stands y dialogó con los alfajoreros, al mismo tiempo que, aseveró, este tipo de actividades públicas motoriza la economía interna.

El vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís, acompañó al gobernador Gildo Insfrán en la apertura de la tercera edición del Festival Regional del Alfajor y, al dialogar con AGENFOR, puso en valor este espacio “fundamental” para todos los emprendedores formoseños.

“Uno hablando con ellos, visitándolos, dándoles el apoyo, el aliento, generando estos espacios, también encuentra en ellos esa esperanza, esas ganas de emprender, de hacer cosas, que en este momento y en este contexto social y económico que estamos viviendo, no se encuentran muchos casos”, indicó.

Y añadió: “Pero ver en estos emprendedores, como otros tantos en la provincia, que la pelean todos los días, la verdad que da gusto”.

Asimismo, Solís destacó la presencia del Gobernador en el evento porque, consideró, “la política que todo el año se lleva adelante en la provincia se ve reflejada en un montón de emprendedores”.

Celebró, además, la participación de reposteros de la región NEA y NOA y lamentó que el lugar “quedó chico” porque “la idea es que haya espacio para todos”, pero, en primer lugar, “los emprendedores formoseños”.

“Hay muchos emprendedores del interior de la provincia, con variedades, pero también, más allá del producto que es de excelente calidad, representa nuestra cultura, nuestra producción primaria, porque hemos visto que hay alfajores de guayaba, de mamón, de mango, y es la fruta que comemos todos”, destacó.

También, el Vicegobernador aseveró que este tipo de eventos dinamizan la economía interna y pidió “no perder” la esperanza y la alegría de emprender, “de ayudarnos y apoyarnos”, por ello, “esta clase de eventos hay que defenderlos y cuidarlos”.

Sobre el final, invitó a todas las familias formoseñas a acercarse al Galpón G durante este sábado y domingo, con entrada libre y gratuita, porque aparte de los sectores gastronómicos también hay espacios para las infancias y eventos artísticos.



