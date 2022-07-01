Formosa cerró con éxito el encuentro regional sobre VIH

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través de la Secretaría de Acción Social, cerró el sábado el 5º Encuentro Regional NEA de Activistas en Respuesta al VIH, denominado "Desafíos actuales en el trabajo comunitario sobre VIH".

Durante dos jornadas, el viernes y el sábado, el Salón Lapacho Amarillo del Hotel Howard Johnson reunió a activistas, organizaciones civiles, profesionales de la salud y representantes de instituciones públicas de Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y Paraguay.

El encuentro llegó por primera vez a la capital formoseña y convocó a un nutrido número de participantes que compartieron experiencias, capacitaciones y estrategias conjuntas para fortalecer la respuesta comunitaria frente al VIH.

La apertura, el viernes, estuvo a cargo del intendente Jorge Jofré, quien afirmó durante sus palabras de bienvenida: "Es una gran satisfacción acompañar este encuentro y compartir el trabajo que, desde la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, venimos desarrollando de manera sostenida en materia de prevención del VIH y promoción de la salud", expresó el jefe comunal, quien remarcó que la prevención debe entenderse como una política integral vinculada con los derechos, la educación y el cuidado.

A lo largo de las dos jornadas se sucedieron disertaciones de referentes nacionales e internacionales. El director científico de AHF, Miguel Pedrola, abrió los paneles del viernes, en tanto que las médicas Cinthia Acosta y Rosario Vargas Barrios, del Hospital Perrando de Resistencia, expusieron sobre el acompañamiento en la primera consulta. El médico hebiatra Rubén Vivas cerró la primera jornada con una charla sobre VIH y sexualidad en la adolescencia.

El sábado, la Fundación Unidas en la Esperanza compartió su experiencia de trabajo comunitario en Paraguay, mientras que la abogada y activista Cecilia Rodríguez, de AHF Argentina, abordó la incidencia política en torno a la Ley de VIH. La periodista Cindy Gómez Navarro disertó sobre comunicación y buenas prácticas, y el cierre estuvo a cargo de Liliana Fornica y Eliana López, del programa Cerrando Brechas, quienes expusieron sobre el trabajo territorial con trabajadoras sexuales.

El encuentro contó además con un espacio de stands en el que nueve organizaciones de la región presentaron sus proyectos: la Fundación Corrientes Diversa, la Red Diversa Positiva y Fundheg, de Corrientes; la Fundación Travestis Trans Chaco, de Resistencia; la Subsecretaría de Prevención - Colectivo 108, de Posadas; la Dirección de Diversidad y Géneros de la Municipalidad de Puerto Iguazú; la Asociación Carpinches, de Paraná; y AHF, además del propio equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social de Formosa.

Al cierre de las actividades, la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a AHF Argentina, a las organizaciones participantes y a los voluntarios, activistas y equipos de salud que sostienen las tareas de prevención y acompañamiento en toda la región. La funcionaria convocó a seguir trabajando de manera articulada para construir una Formosa "más saludable e inclusiva", y remarcó que un Estado presente es aquel que no espera que los problemas lleguen, sino que sale al encuentro de los vecinos.



