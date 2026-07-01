Siguen los encuentros para docentes de todos los niveles educativos en el ciclo de formación en educación digital

Se trata del Programa Consuma Conciencia, el cual tuvo lugar este jueves en el Estadio Centenario.

El segundo encuentro para docentes de todos los niveles educativos del ciclo de formación en educación digital integral del Programa Consuma Conciencia, edición 2026, se llevó a cabo este jueves 30 en el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa.

Esta actividad es impulsada por el Gobierno de Formosa a través de los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas y Cultura y Educación, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

La apertura contó con la presencia de autoridades provinciales y, en esta jornada, disertó el doctor Lucas Raspall. En ese sentido, profesionales que integran el equipo de este programa provincial dialogaron con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Se refirieron a la importancia de la promoción del conocimiento en el ámbito educativo sobre la cuestión del uso de los dispositivos móviles, plataformas y redes sociales. Para ello, se nutre de distintas áreas el Programa Consuma Conciencia que permite un abordaje interdisplinar.

En el contexto actual esto representa un “desafío”, sostuvo al respecto la doctora en Psicología e investigadora adjunta del CONICET Alejandra Calero, entendiendo que “la realidad es compleja de entender y no hay una única respuesta”, agregó el doctor Carlos Ríos, quien también se dedica a la investigación.

Y subrayó que se trata de “una temática sumamente importante” la cuestión del uso de dispositivos, plataformas y redes sociales, “instando a que las personas las utilicen de una manera responsable, crítica, segura y creativa”.

Es lo que se pretende lograr en pos de promover “una vida sana y equilibrada”, enfatizó, poniendo en resalto que su promoción es gracias a la decisión política del Estado provincial, instrumentada a través de los distintos organismos que se unieron para dar surgimiento a esta iniciativa que se desarrolla en ámbitos escolares.

Incluso, a través de ese trabajo articulado entre las áreas, se da “respaldo a la formación continua y permanente a docentes”, así como se reflexionó en que “no es un hecho menor de que pone a la investigación en ese mismo nivel de importancia acerca de las problemáticas y necesidades de los docentes en torno a los consumos digitales”.



