El Hospital de Misión Laishí sigue con las colectas solidarias de sangre y de plaquetas

Una nueva jornada de donación reunió a numerosos vecinos, reafirmando el compromiso que tiene esta comunidad para ayudar a salvar vidas.

Este miércoles 29 de julio, el Hospital de Misión Laishí llevó adelante una nueva colecta de sangre y de plaquetas por sistema de aféresis, que contó con una amplia participación de la comunidad.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre el servicio de hemoterapia del nosocomio y el Centro Provincial de Hemoterapia, en el marco de las acciones que intensifica el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para promover la donación de sangre voluntaria, habitual, segura y gratuita en todo el territorio provincial.

La directora del Hospital de Misión Laishí, odontóloga Roxana Esquetino, destacó el permanente acompañamiento de los vecinos y expresó, que una vez más, la comunidad respondió con un enorme compromiso y solidaridad. “Cada persona que decidió donar hizo un aporte que tiene un valor incalculable para quienes hoy necesitan una transfusión de sangre o de alguno de sus hemocomponentes para continuar un tratamiento, recuperarse o afrontar una situación de salud de emergencia”.

Cabe mencionarse, que la sangre y las plaquetas no pueden fabricarse de manera artificial, por lo que dependen exclusivamente del gesto solidario de los donantes. “Las unidades obtenidas permiten asistir a pacientes que requieren transfusiones por cirugías, accidentes, partos, enfermedades oncológicas, hematológicas y otras patologías, mientras que las plaquetas son fundamentales para personas con determinados tratamientos médicos que demandan este hemocomponentede manera específica”, remarcó la profesional.

Y agregó, en ese sentido, que “cada colecta representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el stock de sangre y de plaquetas con el que cuenta la red provincial de hemoterapia, a fin de garantizar que estén disponibles cuando un paciente lo necesita. Por eso es tan importante que la donación sea voluntaria y habitual”.

Recalcó que estas acciones forman parte de una política sanitaria sostenida por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro Provincial de Hemoterapia, que desarrolla a lo largo de todo el año, ininterrumpidamente, campañas de concientización, organiza operativos de colectas en toda la provincia y lleva adelante el procesamiento, análisis, conservación y distribución de las unidades recolectadas, asegurando sangre segura y de calidad para los efectores sanitarios de toda la provincia.

Finalmente, la directora agradeció a quienes participaron de la actividad y al equipo de salud que hizo posible el operativo. “Nuestro reconocimiento es para cada donante que extendió su brazo para dar vida y para los profesionales de salud que, con compromiso y responsabilidad, hicieron posible una nueva cruzada solidaria”, definió.



