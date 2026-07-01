Secuestraron productos cárnicos y elementos vinculados a un abigeato

Los presuntos autores abandonaron los elementos y escaparon hacia un estero, en inmediaciones de la toma de agua

Investigadores de la Delegación Loma Senés de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) secuestraron carne de un animal vacuno recientemente faenado, dos caballos, una mochila con prendas de vestir y un teléfono celular, durante un operativo preventivo desplegado para combatir el delito de abigeato en la zona rural de Pirané.

El procedimiento se concretó el viernes último, alrededor de las 18:30 horas, cuando una comisión policial ingresó a pie a un sector de anillado y estero, ubicado en las inmediaciones de la toma de agua de Pirané, donde realizó tareas de vigilancia discreta en prevención de hechos por abigeato.

Cerca de las 22:40 horas, los policías observaron que dos sujetos montados a caballo ingresaron desde el estero hacia el anillado, con varios bultos.

Al impartirse la voz de alto, los individuos desobedecieron la orden, abandonaron los equinos, corrieron hacia un zanjón, se dirigieron hacia el estero amparados por la oscuridad y se dieron a la fuga.

Ante esa situación, el personal efectuó dos disparos disuasivos al aire con cartuchos antitumulto para intentar detener su huida.

Tras un rastrillaje en el lugar, los policías constataron que los bultos contenían productos cárnicos de un animal vacuno de reciente faena.

También secuestraron una mochila con prendas de vestir, un teléfono celular y dos caballos utilizados por los abigeos.

La investigación continúa para establecer la identidad del damnificado y aprehender a los presuntos autores.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Abigeato”, con intervención de la Justicia provincial, mientras que todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia provincial.



